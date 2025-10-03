október 3., péntek

Kosárlabda

3 órája

Holcz Rebeka szeretne meghatározó játékosa lenni a csikócsapatnak

Címkék#Tarr KSC Szekszárd#kosárlabda#teljesítmény#Holcz Rebeka

Eddig hibátlan az idei szezonban a Tarr KSC Szekszárd csapata. Jó teljesítményt nyújt Holcz Rebeka, aki szerint ha elkapják a ritmust, képesek lehetnek bravúrokra.

Balázs László

Erőltetett menetben van a Tarr KSC Szekszárd NB I-es női kosárlabda-csapata és Holcz Rebeka, októberben kilenc tétmérkőzés vár rájuk. Két bajnokit, a Csata TKK és Szigetszentmiklós ellenit már kipipáltak a kék-fehérek, de még ebben a hónapban az Európa-kupa D-csoportjában a belga Mechelen, a milánói GEAS Sesto San Giovanni és az erdélyi ASC Sepsi-SIC vár majd Magyar Bianka edző csapatára.   

Holcz Rebeka stabil teljesítményt szeretne nyújtani a KSC csapatában
Holcz Rebeka stabil teljesítményt szeretne nyújtani a KSC csapatában
Fotó: Makovics Kornel

„Véleményem szerint nem szabad kiindulni a magyar bajnoki meccsekből – mondta Holcz Rebeka, aki szombaton felső légúti betegség miatt nem játszott a fővárosban, de a szerdai bajnokin együttese egyik legjobbja volt 21 ponttal. – A nemzetközi összecsapásokon sokkal feszítettebb a tempó, keményebb meccsek várnak ránk. Az európai csapatok nagy dinamikával játszanak, főleg az olasz gárdát mondanám erősnek. Talán kicsit más stílusban játszanak mint mi, és az ottani pontvadászat erősebb mint a mienk. Bízom benne, hogy a csapatdinamika tovább tud fejlődni, át tudjuk vinni az »éles« mérkőzésekre, akkor nem lehet gond, meglehet a továbbjutás a csoportból.” 
Mindössze két forduló pörgött le az A-csoportos bajnokságból, de azt látszik, hogy nincs új a nap alatt. A Diósgyőr, a Sopron és az NKA Universitas Pécs kiemelkedik a mezőnyből. 

Holcz Rebeka felszabadult kosárlabdát vár csapatától

„Szerintem egyben van a csapatunk – jelentette ki a szekszárdi gárda bedobója. – A pályán és azon kívül is jó hangulatban készülünk és várjuk a következő találkozót. A felkészülés eleje óta együtt vagyunk, jó a csapatösszhang. A légiósok közül mindenki vidám, nyitott személyiség, csupa szív emberek, akikkel nagyon könnyű megtalálni a közös hangot. A Szigetszentmiklós elleni meccs is megmutatta, hogy mennyire egységesek vagyunk, sok assziszttal hoztuk le a bajnokit. Vannak céljaink, az erősebbek csapatok ellen is szeretnénk meglepetést okozni. Melós lesz, de ha elkerülnek minket a sérülések és jó energiákkal edzünk és játszunk, akkor lesz sikerélményünk.” 
Holcz Rebeka hozzátette: felszabadult kosárlabdát vár csapatától. Ennek örülne a legjobban, ha megvalósulna, és ez nemcsak néhány hónapra lenne igaz, hanem az egész szezonra. Tisztában van vele, hogy fiatal csapat a KSC, amely ha elkapja a ritmust, képes lehet bravúrokra. Többet szeretnének elérni, mint az előző évben. Fájó volt, hogy kicsúsztak a legjobb négyből, reményei szerint a következő években sikerül elérni ezt a célt is. Saját teljesítményével kapcsolatban úgy fogalmazott, szeretné megmutatni, hogy stabil teljesítményre képes. Meghatározóbb szerepet töltene be az újjáalakuló együttesben, mint a korábbi években. 

 

