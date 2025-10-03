október 3., péntek

Válogatott meghívó

1 órája

A paksi Horváth Kevin ismét fontos hírt kapott

Címkék#U21-es válogatott#labdarúgás#Paksi FC

Két meccset játszik októberben az Európa-bajnoki selejtezősorozatban az U21-es válogatott. A keret tagja a Paksi FC futballistája, Horváth Kevin.

Teol.hu

Szélesi Zoltán, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője kijelölte korosztályos együttes keretét az ukránok és a törökök elleni Európa-bajnoki-selejtezőkre. A kapitány nagyrészt azokra a játékosokra számít, akik szeptemberben, Litvánia (1–1) ellen is meghívót kaptak. Az egyetlen újonc az MTK-s Átrok István Zalán. 

Horváth Kevin jól játszott a litvánok ellen
Fotó: Molnár Gyula

Ezúttal is meghívót kapott a Paksi FC középpályása, Horváth Kevin. Szintén a keret tagja a dombóvári születésű, jelenleg az ETO FC Győr játékosaként szereplő szélső támadó, Bánáti Kevin. 
A korosztályos válogatott október 5-én, vasárnap kezdi meg a közös összetartást Telkiben, három nappal később elutazik Muraszombatra, az ukránok elleni meccs után visszatér Telkibe, Törökországot pedig az Új Hidegkuti Nándor Stadionban fogadja majd. A csoport első helyezettje kijut a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű tornára, a második pótselejtezőt játszik.

 

