1 órája
Kezdi utolérni magát a nevelőcsapatának duplázó szekszárdi támadó
Ötödik PMFC-mezben lejátszott bajnokiján duplázni tudott korábbi csapata ellen. Horváth Péter új pozícióban futballozik új csapatában, elmondása szerint kezdi megszokni szerepkörét.
A Pécsi MFC az exszekszárdi Horváth Péter két góljának is köszönhetően 4–0-ra legyőzte a Szekszárdi UFC csapatát az NB III-as focibajnokság 11. fordulójában.
A gólszerző Szekszárdon nevelkedett, majd a Sándor Károly Akadémiához került. Két szezon erejéig visszatért nevelőegyesülete NB III-as csapatához, amellyel a 2012/2013-as szezonban ezüstérmet szerzett a Dráva-csoportban. Ezt követően az MTK-nál Garami József megadta neki a lehetőséget: az NB I-es gárdában öt alkalommal kezdőként, ötször csereként lépett pályára. A fővárosi kék-fehérek után Sopron, Szolnok, Paks, Siófok és Kozármisleny voltak korábbi állomáshelyei. A PMFC szeptember elején szerződtette a támadót.
„Korán vezetést szereztünk, és még az első félidőben rárúgtunk három gólt – mondta a 33 éves csatár. – Jól játszottunk az első negyvenöt percben, szép támadásokat vezettünk, így megérdemelt volt a négygólos előnyünk. A szünet után mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek. A meccs egészét tekintve nagyobb arányban is nyerhettünk volna.”
Egykori játékosa keserítette a szekszárdiakat a szomszédvári rangadón
A csatár új csapatában a kilences poszt helyett tízes pozícióban játszik, s úgy tűnik kellett néhány mérkőzés, hogy megszokja új helyét.
„Belső támadó középpályás poszton szerepeltet Vas László mester. Valóban egy kicsit új nekem ez a szerepkör, talán Kozármislenyben játszottam néhány alkalommal a támadók mögött – fogalmazott Horváth Péter. – Egye jobban kezdek ráérezni, időbe telt megszokni, mindinkább elsajátítom a poszt feladatait. A nyári felkészülésem nem volt az igazi, Kozármislenyben nem játszottam, a fizikai képességekben volt lemaradásom, játékhiányom. A mester bizalmat szavazott nekem, amit neki és a klubnak jó játékkal szeretnék meghálálni.”
Horváth Péterék jó úton járnak
A Dél-Nyugati csoport élmezőnye szinte hétről hétre változik. A Pécs néhány nem várt eredmény miatt jelenleg a bajnoki tabella hatodik helyen áll, mindössze két ponttal lemaradva a dobogós helyektől.
„A csapat nagy része nyáron kicserélődött, azonban egyre jobban összeérünk, bízom benne, hogy sikeres szezont fogunk zárni – hangoztatta a pécsi labdarúgó. – Néhány nem várt eredmény valóban szerepel a csapat neve mellett, a PEAC elleni döntetlenre és a Balatonlellétől elszenvedett hazai vereségre gondolok elsősorban, de az első továbbra is az együttes és a közös célok elérése. Tudjuk, jó az út, ezt kell folytatni. Meghatározó lesz, hogy kiegyensúlyozottan teljesítsünk a következő időszakban, benne van társaimban a jó produktum. Nagyon fontos, hogy a közeljövőben is ezt a hozzáállást tudjuk tartani, mert minden csapat életében vannak hullámvölgyek – biztosan lesz nálunk is. Arra kell törekednünk, hogy ezzel a mentalitással minél jobban lerövidítsük a nehezebb időszakokat.”