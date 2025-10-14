Kezdi utolérni magát a nevelőcsapatának duplázó szekszárdi támadó

A csatár új csapatában a kilences poszt helyett tízes pozícióban játszik, s úgy tűnik kellett néhány mérkőzés, hogy megszokja új helyét.

„Belső támadó középpályás poszton szerepeltet Vas László mester. Valóban egy kicsit új nekem ez a szerepkör, talán Kozármislenyben játszottam néhány alkalommal a támadók mögött – fogalmazott Horváth Péter. – Egye jobban kezdek ráérezni, időbe telt megszokni, mindinkább elsajátítom a poszt feladatait. A nyári felkészülésem nem volt az igazi, Kozármislenyben nem játszottam, a fizikai képességekben volt lemaradásom, játékhiányom. A mester bizalmat szavazott nekem, amit neki és a klubnak jó játékkal szeretnék meghálálni.”

Horváth Péterék jó úton járnak

A Dél-Nyugati csoport élmezőnye szinte hétről hétre változik. A Pécs néhány nem várt eredmény miatt jelenleg a bajnoki tabella hatodik helyen áll, mindössze két ponttal lemaradva a dobogós helyektől.

„A csapat nagy része nyáron kicserélődött, azonban egyre jobban összeérünk, bízom benne, hogy sikeres szezont fogunk zárni – hangoztatta a pécsi labdarúgó. – Néhány nem várt eredmény valóban szerepel a csapat neve mellett, a PEAC elleni döntetlenre és a Balatonlellétől elszenvedett hazai vereségre gondolok elsősorban, de az első továbbra is az együttes és a közös célok elérése. Tudjuk, jó az út, ezt kell folytatni. Meghatározó lesz, hogy kiegyensúlyozottan teljesítsünk a következő időszakban, benne van társaimban a jó produktum. Nagyon fontos, hogy a közeljövőben is ezt a hozzáállást tudjuk tartani, mert minden csapat életében vannak hullámvölgyek – biztosan lesz nálunk is. Arra kell törekednünk, hogy ezzel a mentalitással minél jobban lerövidítsük a nehezebb időszakokat.”