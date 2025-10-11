Hosszú időre kidőlt a paksiak fiatal kölcsönjátékosa

Súlyos térdsérülést szenvedett a Paksi FC kölcsönjátékosa, Pupp Zétény. Jelenleg a Merkantil Bank Ligában szereplő HR-Rent Kozármisleny színeiben futballozó labdarúgó az FC Nagykanizsa elleni Mol Magyar Kupa-találkozó 7. percében szenvedett térdszalagszakadást. A 19 éves focistára hosszú pihenő vár, ideális esetben 8-10 hónap múlva térhet vissza a pályára. A meccset a baranyai együttes nyerte meg 2–1-re, így a sorozat negyedik fordulójában október 29-én, 17.30 órától hazai pályán az NB III-as ESMTK ellen vívhatják ki a legjobb 16 közé jutást.