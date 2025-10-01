Helyi sport
52 perce
Idősek világnapja: szép gesztus tett a KSC a szépkorúak felé (videóval)
Az ENSZ Közgyűlése 1990-ben szavazott arról, hogy október 1-jét nyilvánítsák a szépkorúak napjának. Ennek apropóján nekik kedveskedik most a Tarr KSC Szekszárd, amelynek a ma 18 órakor kezdődő, BKG-PRIMA Szigetszentmiklós elleni hazai bajnoki mérkőzést az idősek világnapja alkalmából ingyenesen tekinthetik meg a 65 év felettiek.
A klub eltökélt szándéka, hogy tovább népszerűsíteni a csapatot és ezzel együtt a sportágat is, ezért az idei szezontól minden hazai találkozóra meghívják egy-egy közintézmény dolgozóit. Az első invitálás a Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz érkezett, a meghívót Rózsa Gábor ügyvezető személyesen adta át Dr. Lehőcz Regina főispánnak.
