Idősek világnapja: szép gesztus tett a KSC a szépkorúak felé (videóval)

Az ENSZ Közgyűlése 1990-ben szavazott arról, hogy október 1-jét nyilvánítsák a szépkorúak napjának. Ennek apropóján nekik kedveskedik most a Tarr KSC Szekszárd, amelynek a ma 18 órakor kezdődő, BKG-PRIMA Szigetszentmiklós elleni hazai bajnoki mérkőzést az idősek világnapja alkalmából ingyenesen tekinthetik meg a 65 év felettiek.

Az idősek világnapja alkalmával a 65 év felettiek ingyen tekinthetik meg a KSC Szekszárd–Szigetszentmiklós bajnokit

Fotó: Makovics Kornél

A klub eltökélt szándéka, hogy tovább népszerűsíteni a csapatot és ezzel együtt a sportágat is, ezért az idei szezontól minden hazai találkozóra meghívják egy-egy közintézmény dolgozóit. Az első invitálás a Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz érkezett, a meghívót Rózsa Gábor ügyvezető személyesen adta át Dr. Lehőcz Regina főispánnak.