Megadták a módját

1 órája

Görögtűz és dobok – így ünnepelték a győztes szomszédvári derbit (videó)

Címkék#megyei III. bajnokság#Iregszemcse SE#görögtűz#Megyei III. osztály

Megadták a módját a Magyarkeszi elleni győztes szomszédvári rangadó után az iregszemcsei szurkolók, akik görögtűzzel ünnepelték csapatuk sikerét.

Berg Sándor

A falusi focimeccseknek mindig megvan a maga bája és hangulata: a nézőtéri bekiabálások, a szotyizás és néha bizony egy-két sör is lefolyik a szurkolók torkán két buzdító szó között. A szomszédvári rangadókat mindig fokozott figyelem övezi, így volt ez a hétvégi Iregszemcse SE–Magyarkeszi KSE bajnoki találkozón is. A 3–0-s hazai sikerrel zárult derbi után az iregszemcsei szurkolók görögtűzzel ünnepelték csapatuk újabb győzelmét.

Kitettek magukért az iregszemcsei szurkolók a Magyarkeszi elleni szomszédvári rangadón

– A Magyarkeszi ellen többen voltak kint, mint máskor szoktak, de a száz fő feletti nézőszám meg szokott lenni. A fiatalok hozzák magukkal a dobokat, a görögtüzet, a tizenöt-húsz fős mag végigszurkolja a mérkőzést. Ez régen is divat volt nálunk, a koronavírus-járvány miatt ez az utóbbi években alábbhagyott, de most, hogy ismét jól megy a csapatnak, egyre többen választják kikapcsolódásnak a mérkőzéseinket. Idegenbe is sokan elkísérnek minket, már szervezik a külön buszt a Madocsa elleni hétvégi derbire – mondta megkeresésünkre Viszló Viktor, az Iregszemcse SE technikai vezetője. – Ami a hétvégi mérkőzést illeti, leginkább a mezőnyben folyt a játék, valamivel több helyzetet alakítottunk így, a meccs képe alapján megérdemelten szereztük meg mindhárom pontot.

Forrás: Iregszemcse SE

Dobogó a cél az Iregszemcsén

Miközben több, a vármegyei bajnokságban szereplő klub a fennmaradásáért küzd, addig a 2300 lelkes település labdarúgócsapata a megszűnés széléről néhány év alatt oda jutott, hogy egyre bővülő korosztályos gárdákat tud kiállni hétről hétre. Mindeközben a felnőtteknél a létszám két tucatra rúg és Mudris Nándor edzőnek sokszor az jelenti a legnagyobb problémát, hogy kit nevezzen a tizennyolcas meccskeretbe.

– Jól igazoltunk a nyáron, magasabb osztályokból is sikerült játékost hozunk olyan posztra is, ami az előző idényben lyukas volt. A szezon előtt a vezetőség a dobogót tűzte ki célként, de szeretnénk bajnokságot nyerni. Két nehéz mérkőzés következik a Madocsa és a Németkér ellen, ezeken szeretnénk jól szerepelni – tette hozzá Viszló Viktor.

