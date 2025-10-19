Döbbenetes mesterötös született Kakasdon alig több mint ötven perc alatt

A Kakasd SE csapatában Kósa Edmond öt gólt lőtt a Nagymányok csapatának a több furcsa közjátékot hozó találkozón.

A Kakasd SE nagy győzelmet aratott

Fotó: Fotó: TEOL

A kakasdi középpályás félig sérülten lőtt öt gólt, az első hármat tizenegyesből mindössze 24 perc leforgása alatt. A vendégek kapujában mezőnyjátékos – Sántha Áron – kezdett, mert kapusuk lekéste a meccskezdést.

Kakasd SE–Nagymányok-Majos 6–1 (4–0). Kakasd, v.: Lengyel (Varga G., Osztermájer)

Kakasd: Zsiga– Werb, Temesi, Mayer, Kapéter (Grassy, 57.)– Réti, Török Á. (Csergő, 75.)– Mácsik, Kósa, Róczó (Sebestyén M., 75.)– Adorján. Játékos-edző: Bózsó Gábor

Nagymányok: Sántha (Hübner, 34.)– Lengyel M., Sebestyén J. (Oláh, 52.), Kató, Friedszám, Antal, Götz (Szemán, 77.), Papp O., Kajtár (Polgár, 85.), Bogos (Jáger, 72.), Dulcz. Edző: Borbély Sándor

Megérdemelt hazai győzelem a kapura veszélytelenül futballozó Nagymányok ellen.

Gólszerzők: Kósa (5., 21., 24., 35., 54., az első hármat tizenegyesből), Mácsik (71.), illetve Szemán (83.)

Kiállítva: Temesi (Kakasd, 63.)

Jók: Mayer vezérletével az egész hazai csapat (Mácsik, Kósa, Werb), illetve Kajtár.