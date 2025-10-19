október 19., vasárnap

Vármegyei I. osztály

41 perce

Döbbenetes mesterötös született Kakasdon alig több mint ötven perc alatt

Címkék#Nagymányoki SE#Kakasd SE#Labdarúgó vármegyei I. osztály#labdarúgás

A vármegyei első osztályú bajnokság 9. fordulójának záró mérkőzésén hazai siker született. A Kakasd SE nagyarányú győzelmet aratott a Nagymányok ellen.

Teol.hu

A Kakasd SE csapatában Kósa Edmond öt gólt lőtt a Nagymányok csapatának a több furcsa közjátékot hozó találkozón. 

A Kakasd SE nagy győzelmet aratott
A Kakasd SE nagy győzelmet aratott
Fotó: Fotó: TEOL

A kakasdi középpályás félig sérülten lőtt öt gólt, az első hármat tizenegyesből mindössze 24 perc leforgása alatt. A vendégek kapujában mezőnyjátékos – Sántha Áron – kezdett, mert kapusuk lekéste a meccskezdést. 

Vármegyei I. osztály, 9. forduló

Kakasd SE–Nagymányok-Majos 6–1 (4–0). Kakasd, v.: Lengyel (Varga G., Osztermájer)
Kakasd: Zsiga– Werb, Temesi, Mayer, Kapéter (Grassy, 57.)– Réti, Török Á. (Csergő, 75.)– Mácsik, Kósa, Róczó (Sebestyén M., 75.)– Adorján. Játékos-edző: Bózsó Gábor
Nagymányok: Sántha (Hübner, 34.)– Lengyel M., Sebestyén J. (Oláh, 52.), Kató, Friedszám, Antal, Götz (Szemán, 77.), Papp O., Kajtár (Polgár, 85.), Bogos (Jáger, 72.), Dulcz. Edző: Borbély Sándor
Megérdemelt hazai győzelem a kapura veszélytelenül futballozó Nagymányok ellen. 
Gólszerzők: Kósa (5., 21., 24., 35., 54., az első hármat tizenegyesből), Mácsik (71.), illetve Szemán (83.) 
Kiállítva: Temesi (Kakasd, 63.) 
Jók: Mayer vezérletével az egész hazai csapat (Mácsik, Kósa, Werb), illetve Kajtár.

 

 

