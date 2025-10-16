A népszerű kakasdi focistára és gyúróra emlékeznek a focitornával

Október 23-án, csütörtökön 9 órától a Kakasd SE ötödik alkalommal egy kispályás focikupa keretében ismét megemlékezik egykori kiváló labdarúgójáról és edzőjéről. A Paróczai Sándor Emléktorna helyszíne a kakasdi műfüves pálya lesz. A népszerű „Paró” – ahogy a közismert gyúrót mindenki beazonosította – szállóigéi, anekdotái bejárták Tolna vármegye futballpályáit.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, abban bízva, hogy sokan részt vesznek a kupán, így tisztelegve ,,Sanyi bácsi” emléke előtt, aki mindig szívügyének tekintette a focit. A helyszínen büfé üzemel majd.