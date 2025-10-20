Pontot tett a bíróság Kenderesi Tamás doppingügyének végére – hivatalos

A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása, illetve anyagi tartozása van Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) felé, írja a Magyar Távirati Iroda.

Érvényben maradt Kenderesi Tamás négyéves eltiltása

Forrás: Kenderesi Tamás/Facebook

A 2014-ben ifjúsági olimpiai bajnok, 2016-ban Rio de Janeiróban 200 méter pillangón bronzérmes bonyhádi születésű úszónak február végén emelkedett jogerőre doppingvétség miatt első fokon kiszabott négyéves eltiltása, miután a nemzetközi sportdöntőbíróság (CAS) elutasította az úszó fellebbezését és helyben hagyta a Magyar Antidopping Csoport elsőfokú, elmarasztaló döntését.

A 28 éves aparhanti olimpikon 2022 októberében kapott értesítést arról, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később eltiltották. A tárgyalásával kapcsolatban korábban elmondta, felajánlották neki, hogy amennyiben elismeri a doppingvádat, kisebb mértékű büntetést kap, ő azonban, mivel – mint azt hangsúlyozta – „nem csinált semmit”, ezt nem volt hajlandó elfogadni.

A Magyar Nemzet megemlíti, Kenderesi Tamásnak „tetemes adósságot” kell rendeznie.