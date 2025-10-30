Csötönyi Sándor majdnem árokba hajtott, amikor meghallotta a kenyai légikatasztrófa hírét

Ismert sportvezető és családja van a keddi kenyai légikatasztrófa áldozatai között.

Csötönyi Sándor megrendülten nyilatkozott a kenyai légikatasztrófa kapcsán

Fotó: Fotó: TEOL

A 43 éves Süllős Gyula, a Vasas SC elnökségi tagja, illetve az egyesület ökölvívó-szakosztályának elnöke a feleségével, a gyerekeivel, az édesanyjával és a nővérével utazott a lezuhant gépen. Jelenleg is tart az áldozatok azonosítása, és zajlanak a holttestek hazaszállításának előkészületei.

A hír az egész magyar sportvilágot megrázta. Süllős Gyula sikeres üzletemberként gyakran jótékonykodott is, legtöbbször gyerekeket támogatott. Barátja, a dunaszentgyörgyi származású 76 éves Csötönyi Sándor megtörten beszélt róla a TV2 Tények stábjának.

„Egy olyan barátot veszítettem el, a magyar ökölvívás pedig egy támogatót, aki egy évszázadban csak egy van – nyilatkozta megrendülten, könnyeivel küszködve a Magyar Ökölvívó Szakszövetség tiszteletbeli elnöke, Csötönyi Sándor. – Nagyon megviselt, amikor meghallottam a hírt, majdnem árokba hajtottam. Minden elesett, hátrányos helyzetű gyereket felkarolt, a Vasasba vitte őket sportolni. Miután végeztek az iskolával, akkor sem engedte el a kezüket, munkahelyet keresett nekik. A nemes célok támogatója is volt, az egész magyar sportolói közösséget megrázta a tragédia.”

A magyar konzul a kenyai légikatasztrófa helyszínén tartózkodik

A Dunaszentgyörgyön született Csötönyi Sándor 1961-ben a Szekszárdi Dózsában kezdett bokszolni. 1968-ban az MTK, majd 1969-1971-ben a Honvéd Zalka sportolója lett. Ifjúsági válogatott volt. 1979-től 1988-ig a felnőtt válogatottnál volt Papp László segítője. Emellett 1984-ig az utánpótlás válogatottakat edzette. Irányításával 1980-ban a junior válogatott öt érmet szerzett az Európa-bajnokságon. Edzőként ott volt az 1980-as és az 1988-as olimpián. 1994 decemberében a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökhelyettese lett, két évvel később pedig megkezdte munkáját a MÖSZ elnökeként, amely pozíciót 2017-ig töltött be.