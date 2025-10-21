52 perce
Ilyet is ritkán látni fuballpályán: 49 perc alatt mesterötöst lőtt a fiatal csatár
Ilyen is ritkán van a vármegyei első osztályban. A mesterötöst elérő Kósa Edmond vezérletével a Kakasd SE otthon kiütötte a Nagymányok-Majos csapatát.
Mesterötöst ért el a Nagymányok-Majos elleni hétvégi bajnokin a Kakasd SE játékosa, Kósa Edmond. A mai modern futballban kevés játékos képes erre a gyilkos hatékonyságra, amit a NASA sem tudna produkálni akkor sem, ha Xavi lenne az operatív igazgató és Drogba a generálkivitelező.
„Még utánpótláskorú játékosként a Paksi FC-ben szereztem nyolc gólt egy meccsen, a Szekszárdnak lőttem – mondta Kósa Edmond. – Nyáron igazoltam a Bonyhád-Börzsöny együttesétől Kakasdra, mostanra értünk össze mint csapat. Érzem a játékot: a Bonyhádnak három gólt lőttem, a találataimmal tudtunk fordítani 4–3-ra, míg a Bátaszék elleni 3–0 alkalmával egy gólt lőttem és két gólpasszt adtam.”
Pedig a játékosnak nem indult zökkenőmentesen a vasárnapi találkozó, már a bemelegítésnél érezte, valami nincs rendben. Ennek ellenére demonstrálta a vendégeknek, hogy ha üresen hagyják, akkor számára a tizenhatosan belülről a kapuba ágyúzni körülbelül annyira megerőltető, mint egy skót védőnek fejjel becsúszni.
Kósa Edmond öt góljával átvette a vezetést a góllövőlistán
„Éreztem a combhajlítómat. A meccs közben sprinteknél volt fájdalmam, de úgy voltam vele a félidőig kihúzom – tette hozzá a támadó középpályás. – Félidőben mondtam Bozsó Gábor edzőnek, hogy van még bennem gól, tíz percet kérek. Nem is ültem le, kimentem a pályára mozogni. A második játékrész elején ziccerbe kerültem, amit nem hibáztam el. Jómagam egy tizenegyest harcoltam ki, érzem az ütemet, amikor a védő nem tud szabályosan közbeavatkozni. Csapattársam Adorján Áron kétszer volt szenvedő alanya egy rossz ütemű belépőnek.”
Kósa 24 perc alatt háromszor büntetett tizenegyesből, rendben voltak az idegei.
„Minden nagyképűség nélkül biztos lábú ítélet-végrehajtónak mondhatom magam. Odaálltam, nem hibáztam, nem szoktam túlgondolni a szituációkat. Zsinórban a hatodik büntetőmet lőttem be, legutóbb még a Bonyhád-Börzsöny színeiben a 2023/2024-es évadban hibáztam tizenegyest” – közölte Kósa Edmond.
Döbbenetes mesterötös született Kakasdon alig több mint ötven perc alatt
A találkozó krónikájához tartozik, hogy a Nagymányok kapuját a mezőnyjátékos Sántha Áron védte, mert a vendégek kapusa a születésnapját ünnepelte. A Nagymányok és Majos közötti kooperációnak köszönhetően a 13 órakor kezdődő NB III-as Majosi SE–Ferencvárosi TC II. lefújása után pattant autóba Hübner Szabolcs, és váltotta a szükségkapust a 34. percben. Addigra azonban már 3–0 állt az eredményjelzőn.
Kósa Edmond azok közé a labdarúgók közé tartozik, aki tudatosan készül a futball utáni karrierjére.
„Az atomerőműben dolgozom, de érdekel az edzősködés is. Sióagárdon az U16-os csapatot irányítom, illetve Bonyhádon a hetekben kezdtem el a munkát az U7-es korosztállyal – hangsúlyozta a 24 éves játékos. – Feltöltenek a gyerekek, a magánéletem is rendben, alakulóban van egy komoly kapcsolatom. A célokról annyit, csapatszinten a dobogót biztosnak érzem, de sok múlik a szerencsén. Egyénileg pedig a gólkirályi cím megszerzése motivál. (Nevet.) Persze fontosak az edzések, de a mi erősségünk, hogy fiatal, összetartó közösség vagyunk.”
A Kakasd SE október 25-én, szombaton a szezonban még pont nélkül álló, sereghajtó dunaföldváriak vendége lesz.
Kósa Edmond már fényesíti a góllövőcipőt...