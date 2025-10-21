Ilyet is ritkán látni fuballpályán: 49 perc alatt mesterötöst lőtt a fiatal csatár

Mesterötöst ért el a Nagymányok-Majos elleni hétvégi bajnokin a Kakasd SE játékosa, Kósa Edmond. A mai modern futballban kevés játékos képes erre a gyilkos hatékonyságra, amit a NASA sem tudna produkálni akkor sem, ha Xavi lenne az operatív igazgató és Drogba a generálkivitelező.

Kósa Edmond ötöt lőtt a Nagymányoknak a vármegyei élvonal vasárnapi meccsén

Fotó: TEOL

„Még utánpótláskorú játékosként a Paksi FC-ben szereztem nyolc gólt egy meccsen, a Szekszárdnak lőttem – mondta Kósa Edmond. – Nyáron igazoltam a Bonyhád-Börzsöny együttesétől Kakasdra, mostanra értünk össze mint csapat. Érzem a játékot: a Bonyhádnak három gólt lőttem, a találataimmal tudtunk fordítani 4–3-ra, míg a Bátaszék elleni 3–0 alkalmával egy gólt lőttem és két gólpasszt adtam.”

Pedig a játékosnak nem indult zökkenőmentesen a vasárnapi találkozó, már a bemelegítésnél érezte, valami nincs rendben. Ennek ellenére demonstrálta a vendégeknek, hogy ha üresen hagyják, akkor számára a tizenhatosan belülről a kapuba ágyúzni körülbelül annyira megerőltető, mint egy skót védőnek fejjel becsúszni.

„Éreztem a combhajlítómat. A meccs közben sprinteknél volt fájdalmam, de úgy voltam vele a félidőig kihúzom – tette hozzá a támadó középpályás. – Félidőben mondtam Bozsó Gábor edzőnek, hogy van még bennem gól, tíz percet kérek. Nem is ültem le, kimentem a pályára mozogni. A második játékrész elején ziccerbe kerültem, amit nem hibáztam el. Jómagam egy tizenegyest harcoltam ki, érzem az ütemet, amikor a védő nem tud szabályosan közbeavatkozni. Csapattársam Adorján Áron kétszer volt szenvedő alanya egy rossz ütemű belépőnek.”

Kósa 24 perc alatt háromszor büntetett tizenegyesből, rendben voltak az idegei.

„Minden nagyképűség nélkül biztos lábú ítélet-végrehajtónak mondhatom magam. Odaálltam, nem hibáztam, nem szoktam túlgondolni a szituációkat. Zsinórban a hatodik büntetőmet lőttem be, legutóbb még a Bonyhád-Börzsöny színeiben a 2023/2024-es évadban hibáztam tizenegyest” – közölte Kósa Edmond.