Nobel-díj

2 órája

A Paksi FC korábbi kapusa segít, melyik Krasznahorkai-könyvvel ismerkedjen meg!

Váratlan helyen tűnt fel a friss Nobel-díjas magyar író neve. Holczer Ádám, a Paksi FC korábbi kapusa adott lámpást Krasznahorkai László műveihez a nézőknek.

Teol.hu

Az idei irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László is téma volt a Sport TV Csillagok Között műsorában, ahol a csatorna egyik labdarúgó szakértője, Holczer Ádám elmondta, a magyar író évek óta ott van az esélyesek között, de nagyon örül, hogy – két évvel Karikó Katalin és Krausz Ferenc után – ez a legkedvesebb területén, az irodalomban történt meg.

krasznahorkai lászló holczer ádám irodalmi nobel-díj
Holczer Ádám örülök, hogy Krasznahorkai László révén ismét van irodalmi Nobel-díjasunk
Fotó: Török Attila - archiv

Az NB II-es Soroksár 37 éves kapusa a műsorvezető kérdésére válaszolva elmondta, ha Krasznahorkai Lászlót szeretne valaki olvasni, ne a legismertebb művével, a Sátántangóval kezdjen, inkább a Háború és háború, vagy Az ellenállás melankóliája című regényét vegye először a kezébe.

A ferencvárosi nevelésű Holczer Ádám pályafutása során megfordult Kecskeméten, Pécsett és Gyirmóton is, a Paksi FC-t a 2019/2020-as idénytől két szezonon át erősítette. Ez idő alatt 18 élvonalbeli és hét NB III-as mérkőzésen védett, valamint hét Magyar Kupa-találkozón állt a gólvonal előtt. 

Krasznahorkai László a harmadik a sorban

Szent-Györgyi Albert (fiziológiai és orvostudományi, 1937) és Kertész Imre (irodalmi, 2002) után a 71 éves gyulai születésű író a harmadik, aki magyarként kapta meg a Nobel-díjat. Rajtuk kívül tízen vannak, akik Magyarországon születettek, de külföldön lettek díjazottak és szinten tízen, akik nem Magyarországon születettek, viszont legalább egyik szülő magyar származású.

