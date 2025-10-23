Amerikai típusú show és fergeteges hangulat a Tarr KSC Szekszárd rangadóján

Régen nem tapasztalt ilyen pezsgő hangulatot a szekszárdi városi sportcsarnok, mint ezen a vasárnapon, amikor a Tarr KSC Szekszárd szomszédvári rangadót vívott a pécsi csapattal. Az összecsapás hangulatát emelte, hogy a szervezők amerikai stílusú show-elemekkel színesítették a programot. Hatalmas sikert aratott Gebhardt Csaba fellépése, aki kétszer négy percen át szórakoztatta a közönséget és még tovább fokozta a mérkőzés izgalmait.

Gebhardt Csaba fellépése a tetőfokára emelte a hangulatot a Tarr KSC Szekszárd rangadóján.

Forrás: Facebook

Fergeteges hangulat a Tarr KSC Szekszárd rangadóján

Szabó Noémi szakmai és sportigazgató elmondta, hogy amikor nyolc évvel ezelőtt testvérével átvették a klub irányítását és menedzselését, igyekeztek a fontosabb rangadókra, nagyobb mérkőzésekre olyan elemeket beépíteni, amelyek a közönség szórakoztatását is szolgálják. „Ahogy édesapám is mondta, a legjobb üzletek a kocsmában köttetnek. Egy szerencsés véletlen volt, hogy a Séd Sörözőben – ami köztudottan a KSC szurkolóinak a törzshelye – egy reggeli kávé alkalmával összefutottunk, és egyből igent mondott az ötletre. A jövőben is tervezünk ilyen és ehhez hasonló dolgokat. Volt olyan, aki fent a karzaton azt mondta, ez már tiszta Amerika, hiszen ott szoktak szóló énekesek fellépni” – tette hozzá.

Nem voltam még ilyen szerepben én sem. Egyszer már énekeltem himnuszt, de a hangulatért még nem voltam felelős. Igyekeztem olyan számokat összeválogatni, amelyek beleférnek ilyen rövid időbe és izgalmasak is. Így esett a választás Gigi d'agostino-L'amour tourage, Captain Walks-Born to be wild és az Induljon a banzáj című dalokra. Nagyon jól éreztem magam, remélem a közönség is. Idén már harminc éve, hogy a szakmában vagyok, de ez egy új színfoltja volt a zenei pályafutásomnak

– emelte ki Gebhardt Csaba énekes.

Fergeteges hangulat és hatalmas izgalom a B-középben

Forrás: Facebook

Meglepetésekkel készültek a B-középnek

A szurkolóknak is szokniuk kellett a különleges fellépést, hiszen ilyen jellegű szórakoztatással még ők sem találkoztak korábban, de hatalmas sikere volt, különösen az első dalnak. Az idei szezonban most voltak a legtöbben a lelátón, ahol a B-közép is lelkesen hallatta a hangját, létszámuk pedig hétről hétre növekszik, hozzájárulva ezzel a mérkőzés fergeteges hangulatához. Nekik egy kis meglepetéssel is készültek a szervezők: egyen pólókat kaptak és ennek a sorozatnak lesz folytatása, hiszen hamarosan mezek is érkeznek majd számukra.