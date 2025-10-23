1 órája
Amerikai típusú show és fergeteges hangulat a Tarr KSC Szekszárd rangadóján
Vasárnap este újra életre kelt a szekszárdi sportcsarnok, ahol a Tarr KSC Szekszárd izgalmas szomszédvári rangadót vívott a pécsi csapattal. A fergeteges hangulatot különleges amerikai stílusú show-elemek és meglepetések tették felejthetetlenné.
Régen nem tapasztalt ilyen pezsgő hangulatot a szekszárdi városi sportcsarnok, mint ezen a vasárnapon, amikor a Tarr KSC Szekszárd szomszédvári rangadót vívott a pécsi csapattal. Az összecsapás hangulatát emelte, hogy a szervezők amerikai stílusú show-elemekkel színesítették a programot. Hatalmas sikert aratott Gebhardt Csaba fellépése, aki kétszer négy percen át szórakoztatta a közönséget és még tovább fokozta a mérkőzés izgalmait.
Szabó Noémi szakmai és sportigazgató elmondta, hogy amikor nyolc évvel ezelőtt testvérével átvették a klub irányítását és menedzselését, igyekeztek a fontosabb rangadókra, nagyobb mérkőzésekre olyan elemeket beépíteni, amelyek a közönség szórakoztatását is szolgálják. „Ahogy édesapám is mondta, a legjobb üzletek a kocsmában köttetnek. Egy szerencsés véletlen volt, hogy a Séd Sörözőben – ami köztudottan a KSC szurkolóinak a törzshelye – egy reggeli kávé alkalmával összefutottunk, és egyből igent mondott az ötletre. A jövőben is tervezünk ilyen és ehhez hasonló dolgokat. Volt olyan, aki fent a karzaton azt mondta, ez már tiszta Amerika, hiszen ott szoktak szóló énekesek fellépni” – tette hozzá.
Nem voltam még ilyen szerepben én sem. Egyszer már énekeltem himnuszt, de a hangulatért még nem voltam felelős. Igyekeztem olyan számokat összeválogatni, amelyek beleférnek ilyen rövid időbe és izgalmasak is. Így esett a választás Gigi d'agostino-L'amour tourage, Captain Walks-Born to be wild és az Induljon a banzáj című dalokra. Nagyon jól éreztem magam, remélem a közönség is. Idén már harminc éve, hogy a szakmában vagyok, de ez egy új színfoltja volt a zenei pályafutásomnak
– emelte ki Gebhardt Csaba énekes.
Meglepetésekkel készültek a B-középnek
A szurkolóknak is szokniuk kellett a különleges fellépést, hiszen ilyen jellegű szórakoztatással még ők sem találkoztak korábban, de hatalmas sikere volt, különösen az első dalnak. Az idei szezonban most voltak a legtöbben a lelátón, ahol a B-közép is lelkesen hallatta a hangját, létszámuk pedig hétről hétre növekszik, hozzájárulva ezzel a mérkőzés fergeteges hangulatához. Nekik egy kis meglepetéssel is készültek a szervezők: egyen pólókat kaptak és ennek a sorozatnak lesz folytatása, hiszen hamarosan mezek is érkeznek majd számukra.
Szabó Noémi elmondta, hogy vezetőedzőjük, Magyar Bianka fiatalos ötlete volt, hogy külön is találkozzanak a B-közép tagjaival, hiszen szinte minden eseményen ott vannak velük, és még a nehezebb időszakokban is kitartanak a csapat mellett. Ezzel a fellépéssel szeretnének nekik is kedveskedni és megköszönni a támogatást.
„Mindenképpen lesznek még meglepetés fellépők, hiszen ez az alkalom is nagyon jól sikerült, és akár még Csabival is találkozhatunk a jövőben” – tette hozzá Szabó Noémi.
Az este végén mindenki úgy távozott a sportcsarnokból, hogy igazán emlékezetes élmény részese lehetett. A szurkolói bázis újraéledése pedig jó alapot ad a jövőbeni sikerekhez, hiszen a Tarr KSC nemcsak a pályán, hanem a lelátón is új erőre kapott.