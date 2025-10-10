október 10., péntek

Kosárlabda

31 perce

Belga KO-győzelem a KSC Szekszárd Európa-kupa csoportjában

Teol.hu

Nem sikerült a három magyar játékost foglalkoztató, nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes ACS Sepsi-SIC női kosárlabda-csapatának bemutatkozása az Európa-kupa első fordulójában. 

 

Csütörtök este a D-csoportban rendezett összecsapáson az erdélyi gárda nagyarányú, 91–55-ös vereséget szenvedett Belgiumban a Kangoeroes Basket Mechelen otthonában. Az exszekszárdi Gereben Lívia 9 ponttal és 3 lepattanóval zárt. A 2020/2021-es szezonban szintén Szekszárdon játszó Szabó Fanni neve mellé 12 pont, 3 lepattanó és 6 assziszt került, míg Mérész Beatrix 8 pontot dobott a flamand gárdának. A belga ezüstérmesnél az amerikai Javyn Nicholson volt a legjobb 24 ponttal és 7 lepattanóval. A háromszéki zöld-fehéreknél Domonique Davis 12 ponttal és 7 gólpasszal bizonyult a legeredményesebb játékosnak. 
Jövő héten Sepsi–KSC Szekszárd és GEAS Sesto San Giovanni–Mechelen meccseket rendeznek a csoportban. 

 

