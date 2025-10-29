október 29., szerda

Helyi sport

1 órája

Bajnokok Ligája-győztes csapattal egy repülőn utazott a KSC Szekszárd Milánóba

Címkék#Tarr KSC Szekszárd#Bajnokok Ligája#Ferencváros#KSC Szekszárd

A Milánóba tartó, Tarr KSC Szekszárd csapatát szállító repülőn utazott a Ferencváros Bajnokok Ligája-győztes férfi vízilabdacsapata is.

Kedden délután landolt Milánóban a Tarr KSC Szekszárd csapatát szállító repülőgép, amely a kék-fehér klub mellett még egy illusztris társaságot vitt a divat fővárosába. Szintén Olaszországba tartott a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, a Bajnokok Ligája kétszeres címvédője ma este a Milánótól másfél órás autóútra fekvő Bresciában játssza második csoportmeccsét a rangos kupasorozatban. Landolás után a két klub küldöttsége egy fotó erejéig össze is állt.

tarr ksc szekszárd ferencváros vízilabda bajnokok ligája európa-kupa
A Ferencváros Bajnokok Ligája-győztes pólósaival egy repülőn utazott a Tarr KSC Szekszárd
Forrás: Tarr KSC Szekszárd

Magyar Bianka együttesére is komoly feladat vár a Sesto San Giovanni (GEAS) vendégeként az Európa-kupa csoportkörében. A milánói gárda egy győzelemmel és két vereséggel a harmadik helyen áll a négycsapatos csoportban (ugyanilyen a mérlege a Serie A1-ben is), míg a Tarr KSC két győzelem mellett egy vereséget könyvelt el az „odavágós” szakaszban. A két csapat szekszárdi találkozóját a hazaiak – tizenhét pontos hátrányt ledolgozva – 78–73-ra nyerték.

 

