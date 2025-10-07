október 7., kedd

Európa-kupa

1 órája

Az egykori olasz sztárcsapat játszik szerdán Szekszárdon

Címkék#Európa-kupa#Tarr KSC Szekszárd#GEAS#KSC Szekszárd

A nyolcszoros bajnok GEAS Sesto San Giovanni már nem számít Olaszország kirakatcsapatának, de az elmúlt években folyamatos fejlődéssel ismét komoly tényezővé vált. A fiatalos, védekezésre építő együttes a nemzetközi porondon is egyre magabiztosabb, így a Tarr KSC Szekszárdra szerdán kőkemény kihívás vár.

Ellenbruch Zsolt

Az olasz női kosárlabda központja egyértelműen Észak-Olaszországban található: a sportág legeredményesebb klubja Comóban székel, míg az utóbbi évek sikercsapata a velencei régióban, Schióban. A korábbi nyolcszoros bajnok GEAS Sesto San Giovanni (1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978) manapság már nem számít a bajnoki arany esélyesének, ráadásul a Tarr KSC Szekszárd első Európa-kupa ellenfele 2012-ben gazdasági okok miatt az élvonalból is visszalépett.

geas európa-kupa tarr ksc szekszárd
Mindössze három játékos maradt a GEAS csapatában az előző idényből
Forrás: geasbasket.it

A döntés az egész olasz női kosárlabda közösséget megrázta, hiszen a GEAS évtizedeken át meghatározó szereplő volt. A klub azonban rövid időn belül új projektet indított: a harmadosztályból kezdve küzdötte vissza magát a Serie A1-be, ahol az előző idényben már Európában is bemutatkozhatott. Az alapok stabilak, utánpótlásban pedig egyre magasabb szinten jegyzik a klubot Olaszországon belül.

A GEAS története jól példázza az elkötelezettséget és a kitartást: a nehézségek után is képesek voltak megújulni és visszatérni a legjobbak közé. A Szekszárd sem veheti félvállról a Milánó melletti Sesto San Giovanni gárdáját, amely évről évre komolyabb veszélyt jelent belföldön és a nemzetközi porondon is.

Az olasz kosárlabda egy megkerülhetetlen alakja

A GEAS kispadján Cinzia Zanotti ül, aki játékosként több mint százszor szerepelt az olasz válogatottban, edzőként pedig még nagyobb elismerést vívott ki magának. A 2013-as kinevezése óta visszavezette a csapatot az élvonalba, és stabil középcsapattá tette; az utóbbi években az olasz női kosárlabda egyik legnagyobb tekintélyű szakemberévé vált; sőt neve még a férfi Serie A-ban is felmerült vezetőedzőként – ami jól mutatja szakmai súlyát.

Felfogásának középpontjában az értékek mentén történő fejlődés áll, a pályán és azon kívül egyaránt. Fontosnak tartja, hogy a játékosok tisztában legyenek szerepükkel és a szakmai elvárásokkal, miközben a csapatmunka és a klubhoz való kötődés vezérli a mindennapokat. Ez a szemlélet a játékosok tanulmányaira és személyes fejlődésére is kihat, az utánpótlásból pedig több tehetséget sikeresen épített be az első csapatba.

Cinzia Zanotti 113-szor szerepelt az olasz válogatottban pályafutása során
Forrás: sportmediaset.it

Taktikailag Zanotti a védekezésre és a magas intenzitású játékra helyezi a hangsúlyt, amit kreatív támadással és a külső dobások fejlesztésével egészít ki. Az előző szezonban az Európa-kupás szereplés új kihívást jelentett a klubnak, hiszen alkalmazkodniuk kellett a nemzetközi terheléshez. A keret fiatalok és rutinos játékosok elegyéből állt, támadásban frissebb, ötletesebb megoldásokkal, miközben a védekezés elsődleges maradt.

Összességében Zanotti irányításával a GEAS egy értékalapú, csapat centrikus és védekezés orientált kosárlabdát játszik, amely támadásban is rugalmas és kreatív, így a magasabb szintű versenyekben is versenyképes tud maradni. Emellett folyamatosan zajlik a fiatalítás és a hosszú távú építkezés.

Új szezon, új játékosok, új feladatok

A GEAS Basket a 2025/2026-os idényt fiatalos és megújult kerettel kezdi: az előző szezonból mindössze három játékos maradt. Az amerikai Tinara Moore – aki a csapatkapitányi tisztet is átvette – az elmúlt években rendszeresen szerepelt a Serie A1 MVP-szavazásain, ám az Európa-kupa meccseken a riválisok gyakran sikeresen korlátozták.

A játékszervezésért az amerikai születésű, de már olasz válogatott Gina Conti felel, aki megbízható irányítóként és erős védőként emelkedik ki, sőt Európában még jobb teljesítményt nyújtott, mint a bajnokságban. A válogatott Valeria Trucco a védekezés kulcsfigurája, rendszerint az ellenfelek legveszélyesebb betöréseit hárítja.

A keret többi része főleg Olaszországban szereplő játékosokból áll – érkeztek rivális kluboktól és a másodosztályból is –, mellettük egy francia ligából igazolt kosaras és egy fiatal amerikai is csatlakozott a kerethez a WNBA-ben is pályára lépő Madison Scott személyében. Az olasz sajtó szerint a kiválasztásnál döntő szempont volt az alkalmazkodóképesség a magas intenzitású játékhoz, a fiataloknál pedig a védekezésre helyeztek külön hangsúlyt.

A csoportfavorit vendégeket fogad
A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) az Európa-kupa rajtját megelőzően lehozta szubjektív rangsorát a csoportokat illetően. A D-jelű négyes erősorrendjében a Tarr KSC Szekszárd áll az első helyen, kiemelve Dombai Réka játékát, aki a Brandys elleni selejtezőn kimagasló teljesítményt nyújtott. A szakértők kulcsmérkőzésnek a GEAS–Sepsi találkozót gondolják, míg a Mechelent látják a csoport leggyengébb csapatának.

A szekszárdi klub az idei szezontól minden hazai találkozóra meghívja egy-egy közintézménynek a dolgozóit, az olaszok elleni Ek-mérkőzést a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai látogathatják térítésmentesen. Az erről szóló meghívót Szabó Noémi sportigazgató adta át dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornoknak. 

A klubvezetés nagy ambíciókat fogalmazott meg: céljuk, hogy versenyképesek legyenek a hazai élcsapatokkal, az Európa-kupában pedig ne csak a csoportkörből jussanak tovább, hanem legalább egy körrel messzebb is meneteljenek. Tavaly a csoportkörben négy győzelemmel zártak – a belga bronzérmes Basket Namur Capitale és a portugál bajnok Benfica ellen sem hibáztak –, a veretlen Besiktas mögött másodikként jutottak tovább. Az egyenes kieséses szakaszban viszont a Sopron kettős győzelemmel búcsúztatta őket.

A GEAS számára győzelemmel indult a szezon (65–56 a Derthona Basket ellen az olasz szezonnyitón), s a Szekszárd ellen egyértelműen a győzelem az elfogadható eredmény, ha előrébb akarnak lépni a tavalyi nemzetközi szerepléshez képest. Ugyanakkor a KSC remek szezonkezdetet produkált, és hazai pályán szintén győzelemben gondolkodik, ha komolyan szeretnének esélyesek lenni a továbbjutásra. Így a városi sportcsarnokban szerdán 18 órától kifejezetten izgalmas, éles párharc várható.

 

