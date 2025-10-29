2 órája
Milánóban is szoros meccset játszott a GEAS csapatával a KSC Szekszárd
A hazai ötpontos siker után idegenben 76–66-ra alulmaradt a Tarr KSC Szekszárd az olasz GEAS Baskettel szemben az Európa-kupa csoportkör negyedik fordulójában.
A történet márpedig megismétli önmagát, ezt a Tarr KSC Szekszárd saját bőrén tapasztalta meg szerda este Milánóban. Ahogy a három héttel ezelőtti itthoni mérkőzést, úgy az olaszországit is a GEAS kezdte jobban, a második negyed elején már tizenhárom pont előnnyel ment a San Giovanni-i gárda. Szekszárdon 35–18-nál, ezúttal pedig 28–15-én „érkezett meg” a meccsbe Magyar Bianka együttese és fokozatos csökkentve hátrányát a nagyszünetre már előnnyel térhetett pihenőre.
A hazai pályán ebben a szezonban csak a belga Mechelentől alulmaradt olaszok persze most sem adták fel, nyolcpontos hátrányukat ledolgozva hat és fél perccel a vége előtt már náluk volt az ugyanekkora előny (64–56). Az újabb nagy fordításra már nem maradt ereje a Szekszárdnak, amelyet így is dicséret illet, hiszen mindössze hét játékossal állta a sarat a korábbi 113-szoros válogatott Cinzia Zanotti együttesével.
Ezzel mindkét csapat mérleget 2/2 az eddig veretlen Mechelen mögött, amely csütörtökön a nyeretlen Sepsi vendége lesz. A Tarr KSC-re a válogatott szünet előtt még két mérkőzés vár: szombaton a címvédő és listavezető Sopront fogadja a bajnokságban, november 5-én (szerda) pedig a Sepsiszentgyörgy látogat Szekszárdra. Mindkét találkozó 18 órakor kezdődik.
Európa-kupa, csoportkör, 4. forduló
GEAS Basket (olasz)–Tarr KSC Szekszárd 76–66 (24–14, 9–20, 23–18, 20–14)
Sesto San Giovanni, PalaCarzaniga. V.: Perlic (horvát), Oprckal (szlovén), Miletic (horvát)
GEAS: Attura 6, Roumy 20/12, Scott 15, Moore 23, Trucco 5. Csere: Conti 4/3, Cornelie 3/3, Cancelli, Kacerik. Vezetőedző: Cinzia Zanotti
Szekszárd: Rodrigues 16/6, Dombai 13/3, Holcz 7, Karlen 24, Szücs G. 3. Csere: Theodoreán 3, Ovner. Vezetőedző: Magyar Bianka