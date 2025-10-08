Tizenhét pontos hátrányt ledolgozva győzte le az olaszokat a Tarr KSC Szekszárd!

A nyolcszoros olasz bajnok ellen kezdte meg kilencedik szezonját az európai kupasorozatban a Szekszárd, de a nemzetközi szövetség (FIBA) által csoportfavoritnak titulált kék-fehérek könnyebb ellenféllel is indíthatták volna a csoportkört. Nem feltétlenül a Milánó külvárosának számító Sesto San Giovanni csapata miatt, hanem mert eddig nem sok babér termett számukra olasz csapat ellen. Eddig négy talján gárdával mérkőzött meg a KSC, a Ragusa, Venezia, Bologna, Sassari kvartett elleni kilenc találkozó közül csak utóbbi kettőt tudta legyőzni, őket is hazai pályán.

Ana Rodrigues harcos játéka is kellett a Tarr KSC Szekszárd sikeréhez az olasz GEAS Basket ellen az Európa-kupa csoportmeccsén

Fotó: Makovics Kornél

Aztán bebizonyosodott, hogy az aranyérmeit az 1970-es évben szerző lombardiai csapatra is oda kell figyelni, mert a határozott védekezés mellett támadásban gyorsan és pontosan játszanak Cinzia Zanotti lányai. Hét perc elteltével mindössze két dobást hibáztak (a triplamutató 4/4 volt), 24–9-es vendégvezetésnél pedig már második idejét kérte ki Magyar Bianka. Tempót és védekezést is váltottak a szekszárdiak, de a szép kosarak mellett a hibák száma nem csökkent, a zónázásukat pedig helyenként átdobta a GEAS. Sejteni lehetett, hogy az olasz dobóforma nem tart ki a végéig, a korábbi 113-szoros válogatott Zanotti rövid időn belül kétszer is időt kért, de a feltüzelt hazaiakat nem tudta kizökkenteni. Az utolsó két és fél percet 11–2-vel nyerték Dombai Rékáék, ezzel a szünetre egy harmadára csökkentve hátrányukat.