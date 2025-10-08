október 8., szerda

Koppány névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Micsoda feltámadás!

19 perce

Tizenhét pontos hátrányt ledolgozva győzte le az olaszokat a Tarr KSC Szekszárd!

Címkék#Európa-kupa#Tarr KSC Szekszárd#KSC Szekszárd

Győzelemmel kezdte az Európa-kupa csoportkörét a Tarr KSC Szekszárd, miután hazai pályán 78–73-ra felülmúlta az olasz GEAS Basket együttesét.

Berg Sándor

A nyolcszoros olasz bajnok ellen kezdte meg kilencedik szezonját az európai kupasorozatban a Szekszárd, de a nemzetközi szövetség (FIBA) által csoportfavoritnak titulált kék-fehérek könnyebb ellenféllel is indíthatták volna a csoportkört. Nem feltétlenül a Milánó külvárosának számító Sesto San Giovanni csapata miatt, hanem mert eddig nem sok babér termett számukra olasz csapat ellen. Eddig négy  talján gárdával mérkőzött meg a KSC, a Ragusa, Venezia, Bologna, Sassari kvartett elleni kilenc találkozó közül csak utóbbi kettőt tudta legyőzni, őket is hazai pályán.

tarr ksc szekszárd geas basket európa-kupa csoportkör
Ana Rodrigues harcos játéka is kellett a Tarr KSC Szekszárd sikeréhez az olasz GEAS Basket ellen az Európa-kupa csoportmeccsén
Fotó: Makovics Kornél

Aztán bebizonyosodott, hogy az aranyérmeit az 1970-es évben szerző lombardiai csapatra is oda kell figyelni, mert a határozott védekezés mellett támadásban gyorsan és pontosan játszanak Cinzia Zanotti lányai. Hét perc elteltével mindössze két dobást hibáztak (a triplamutató 4/4 volt), 24–9-es vendégvezetésnél pedig már második idejét kérte ki Magyar Bianka. Tempót és védekezést is váltottak a szekszárdiak, de a szép kosarak mellett a hibák száma nem csökkent, a zónázásukat pedig helyenként átdobta a GEAS. Sejteni lehetett, hogy az olasz dobóforma nem tart ki a végéig, a korábbi 113-szoros válogatott Zanotti rövid időn belül kétszer is időt kért, de a  feltüzelt hazaiakat nem tudta kizökkenteni. Az utolsó két és fél percet 11–2-vel nyerték Dombai Rékáék, ezzel a szünetre egy harmadára csökkentve hátrányukat.

Mindössze három perc telt el a második félidőből, amikor Ana Rodrigues labdaszerzése utáni ziccerével 48–48-nál utol nem érte, majd egy kivédekezett támadás után Evelyn Ovner triplájával a találkozón először vezetett a KSC. Szabó Gergő ügyvezető-elnök úgy ugrott fel a kispadról az öklét rázva, mintha a svéd dobóhátvéd a győztes kosarat szerezte volna. Ha azt nem is, de sorsfordítót igen, hiszen ezt követően a hazaiak produkáltak egy 12–2-es, valamint egy olyan sorozatot (öt mezőnykosárból négy tripla volt), amit a meccs elején az olaszoktól „várt volna” az ember.

Ezzel a sikerrel 3–7-re javította olaszok elleni mérlegét a Tarr KSC Szekszárd és győzelemmel kezdte kilencedik idényét az európai porondon. A csoport másik mérkőzését, a belga Mechelen és a romániai Sepsiszentgyörgy találkozóját csütörtök este rendezik. A szekszárdiak szombaton a Vasas Akadémiát fogadják, az Európa-kupában október 15-én a Sepsihez látogatnak Holcz Rebekáék.

Európa-kupa, csoportkör, 1. forduló
Tarr KSC Szekszárd–GEAS Basket (olasz) 78–73 (16–31, 22–12, 27–18, 13–12)
Részletes jegyzőkönyv később...

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu