Tizenhét pontos hátrányt ledolgozva győzte le az olaszokat a Tarr KSC Szekszárd!
Győzelemmel kezdte az Európa-kupa csoportkörét a Tarr KSC Szekszárd, miután hazai pályán 78–73-ra felülmúlta az olasz GEAS Basket együttesét.
A nyolcszoros olasz bajnok ellen kezdte meg kilencedik szezonját az európai kupasorozatban a Szekszárd, de a nemzetközi szövetség (FIBA) által csoportfavoritnak titulált kék-fehérek könnyebb ellenféllel is indíthatták volna a csoportkört. Nem feltétlenül a Milánó külvárosának számító Sesto San Giovanni csapata miatt, hanem mert eddig nem sok babér termett számukra olasz csapat ellen. Eddig négy talján gárdával mérkőzött meg a KSC, a Ragusa, Venezia, Bologna, Sassari kvartett elleni kilenc találkozó közül csak utóbbi kettőt tudta legyőzni, őket is hazai pályán.
Aztán bebizonyosodott, hogy az aranyérmeit az 1970-es évben szerző lombardiai csapatra is oda kell figyelni, mert a határozott védekezés mellett támadásban gyorsan és pontosan játszanak Cinzia Zanotti lányai. Hét perc elteltével mindössze két dobást hibáztak (a triplamutató 4/4 volt), 24–9-es vendégvezetésnél pedig már második idejét kérte ki Magyar Bianka. Tempót és védekezést is váltottak a szekszárdiak, de a szép kosarak mellett a hibák száma nem csökkent, a zónázásukat pedig helyenként átdobta a GEAS. Sejteni lehetett, hogy az olasz dobóforma nem tart ki a végéig, a korábbi 113-szoros válogatott Zanotti rövid időn belül kétszer is időt kért, de a feltüzelt hazaiakat nem tudta kizökkenteni. Az utolsó két és fél percet 11–2-vel nyerték Dombai Rékáék, ezzel a szünetre egy harmadára csökkentve hátrányukat.
Mindössze három perc telt el a második félidőből, amikor Ana Rodrigues labdaszerzése utáni ziccerével 48–48-nál utol nem érte, majd egy kivédekezett támadás után Evelyn Ovner triplájával a találkozón először vezetett a KSC. Szabó Gergő ügyvezető-elnök úgy ugrott fel a kispadról az öklét rázva, mintha a svéd dobóhátvéd a győztes kosarat szerezte volna. Ha azt nem is, de sorsfordítót igen, hiszen ezt követően a hazaiak produkáltak egy 12–2-es, valamint egy olyan sorozatot (öt mezőnykosárból négy tripla volt), amit a meccs elején az olaszoktól „várt volna” az ember.
Ezzel a sikerrel 3–7-re javította olaszok elleni mérlegét a Tarr KSC Szekszárd és győzelemmel kezdte kilencedik idényét az európai porondon. A csoport másik mérkőzését, a belga Mechelen és a romániai Sepsiszentgyörgy találkozóját csütörtök este rendezik. A szekszárdiak szombaton a Vasas Akadémiát fogadják, az Európa-kupában október 15-én a Sepsihez látogatnak Holcz Rebekáék.
Európa-kupa, csoportkör, 1. forduló
Tarr KSC Szekszárd–GEAS Basket (olasz) 78–73 (16–31, 22–12, 27–18, 13–12)
