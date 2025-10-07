Az egykori olasz sztárcsapat játszik szerdán Szekszárdon

Az olasz női kosárlabda központja egyértelműen Észak-Olaszországban található: a sportág legeredményesebb klubja Comóban székel, míg az utóbbi évek sikercsapata a velencei régióban, Schióban. A korábbi nyolcszoros bajnok GEAS Sesto San Giovanni (1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978) manapság már nem számít a bajnoki arany esélyesének, ráadásul a Tarr KSC Szekszárd első Európa-kupa ellenfele 2012-ben gazdasági okok miatt az élvonalból is visszalépett.

Mindössze három játékos maradt a GEAS csapatában az előző idényből

Forrás: geasbasket.it

A döntés az egész olasz női kosárlabda közösséget megrázta, hiszen a GEAS évtizedeken át meghatározó szereplő volt. A klub azonban rövid időn belül új projektet indított: a harmadosztályból kezdve küzdötte vissza magát a Serie A1-be, ahol az előző idényben már Európában is bemutatkozhatott. Az alapok stabilak, utánpótlásban pedig egyre magasabb szinten jegyzik a klubot Olaszországon belül.

A GEAS története jól példázza az elkötelezettséget és a kitartást: a nehézségek után is képesek voltak megújulni és visszatérni a legjobbak közé. A Szekszárd sem veheti félvállról a Milánó melletti Sesto San Giovanni gárdáját, amely évről évre komolyabb veszélyt jelent belföldön és a nemzetközi porondon is.

Az olasz kosárlabda egy megkerülhetetlen alakja

A GEAS kispadján Cinzia Zanotti ül, aki játékosként több mint százszor szerepelt az olasz válogatottban, edzőként pedig még nagyobb elismerést vívott ki magának. A 2013-as kinevezése óta visszavezette a csapatot az élvonalba, és stabil középcsapattá tette; az utóbbi években az olasz női kosárlabda egyik legnagyobb tekintélyű szakemberévé vált; sőt neve még a férfi Serie A-ban is felmerült vezetőedzőként – ami jól mutatja szakmai súlyát.

Felfogásának középpontjában az értékek mentén történő fejlődés áll, a pályán és azon kívül egyaránt. Fontosnak tartja, hogy a játékosok tisztában legyenek szerepükkel és a szakmai elvárásokkal, miközben a csapatmunka és a klubhoz való kötődés vezérli a mindennapokat. Ez a szemlélet a játékosok tanulmányaira és személyes fejlődésére is kihat, az utánpótlásból pedig több tehetséget sikeresen épített be az első csapatba.