1 órája
Az egykori olasz sztárcsapat játszik szerdán Szekszárdon
A nyolcszoros bajnok GEAS Sesto San Giovanni már nem számít Olaszország kirakatcsapatának, de az elmúlt években folyamatos fejlődéssel ismét komoly tényezővé vált. A fiatalos, védekezésre építő együttes a nemzetközi porondon is egyre magabiztosabb, így a Tarr KSC Szekszárdra szerdán kőkemény kihívás vár.
Az olasz női kosárlabda központja egyértelműen Észak-Olaszországban található: a sportág legeredményesebb klubja Comóban székel, míg az utóbbi évek sikercsapata a velencei régióban, Schióban. A korábbi nyolcszoros bajnok GEAS Sesto San Giovanni (1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978) manapság már nem számít a bajnoki arany esélyesének, ráadásul a Tarr KSC Szekszárd első Európa-kupa ellenfele 2012-ben gazdasági okok miatt az élvonalból is visszalépett.
A döntés az egész olasz női kosárlabda közösséget megrázta, hiszen a GEAS évtizedeken át meghatározó szereplő volt. A klub azonban rövid időn belül új projektet indított: a harmadosztályból kezdve küzdötte vissza magát a Serie A1-be, ahol az előző idényben már Európában is bemutatkozhatott. Az alapok stabilak, utánpótlásban pedig egyre magasabb szinten jegyzik a klubot Olaszországon belül.
A GEAS története jól példázza az elkötelezettséget és a kitartást: a nehézségek után is képesek voltak megújulni és visszatérni a legjobbak közé. A Szekszárd sem veheti félvállról a Milánó melletti Sesto San Giovanni gárdáját, amely évről évre komolyabb veszélyt jelent belföldön és a nemzetközi porondon is.
Az olasz kosárlabda egy megkerülhetetlen alakja
A GEAS kispadján Cinzia Zanotti ül, aki játékosként több mint százszor szerepelt az olasz válogatottban, edzőként pedig még nagyobb elismerést vívott ki magának. A 2013-as kinevezése óta visszavezette a csapatot az élvonalba, és stabil középcsapattá tette; az utóbbi években az olasz női kosárlabda egyik legnagyobb tekintélyű szakemberévé vált; sőt neve még a férfi Serie A-ban is felmerült vezetőedzőként – ami jól mutatja szakmai súlyát.
Felfogásának középpontjában az értékek mentén történő fejlődés áll, a pályán és azon kívül egyaránt. Fontosnak tartja, hogy a játékosok tisztában legyenek szerepükkel és a szakmai elvárásokkal, miközben a csapatmunka és a klubhoz való kötődés vezérli a mindennapokat. Ez a szemlélet a játékosok tanulmányaira és személyes fejlődésére is kihat, az utánpótlásból pedig több tehetséget sikeresen épített be az első csapatba.
Taktikailag Zanotti a védekezésre és a magas intenzitású játékra helyezi a hangsúlyt, amit kreatív támadással és a külső dobások fejlesztésével egészít ki. Az előző szezonban az Európa-kupás szereplés új kihívást jelentett a klubnak, hiszen alkalmazkodniuk kellett a nemzetközi terheléshez. A keret fiatalok és rutinos játékosok elegyéből állt, támadásban frissebb, ötletesebb megoldásokkal, miközben a védekezés elsődleges maradt.
Összességében Zanotti irányításával a GEAS egy értékalapú, csapat centrikus és védekezés orientált kosárlabdát játszik, amely támadásban is rugalmas és kreatív, így a magasabb szintű versenyekben is versenyképes tud maradni. Emellett folyamatosan zajlik a fiatalítás és a hosszú távú építkezés.
Új szezon, új játékosok, új feladatok
A GEAS Basket a 2025/2026-os idényt fiatalos és megújult kerettel kezdi: az előző szezonból mindössze három játékos maradt. Az amerikai Tinara Moore – aki a csapatkapitányi tisztet is átvette – az elmúlt években rendszeresen szerepelt a Serie A1 MVP-szavazásain, ám az Európa-kupa meccseken a riválisok gyakran sikeresen korlátozták.
A játékszervezésért az amerikai születésű, de már olasz válogatott Gina Conti felel, aki megbízható irányítóként és erős védőként emelkedik ki, sőt Európában még jobb teljesítményt nyújtott, mint a bajnokságban. A válogatott Valeria Trucco a védekezés kulcsfigurája, rendszerint az ellenfelek legveszélyesebb betöréseit hárítja.
A keret többi része főleg Olaszországban szereplő játékosokból áll – érkeztek rivális kluboktól és a másodosztályból is –, mellettük egy francia ligából igazolt kosaras és egy fiatal amerikai is csatlakozott a kerethez a WNBA-ben is pályára lépő Madison Scott személyében. Az olasz sajtó szerint a kiválasztásnál döntő szempont volt az alkalmazkodóképesség a magas intenzitású játékhoz, a fiataloknál pedig a védekezésre helyeztek külön hangsúlyt.
A csoportfavorit vendégeket fogad
A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) az Európa-kupa rajtját megelőzően lehozta szubjektív rangsorát a csoportokat illetően. A D-jelű négyes erősorrendjében a Tarr KSC Szekszárd áll az első helyen, kiemelve Dombai Réka játékát, aki a Brandys elleni selejtezőn kimagasló teljesítményt nyújtott. A szakértők kulcsmérkőzésnek a GEAS–Sepsi találkozót gondolják, míg a Mechelent látják a csoport leggyengébb csapatának.
A szekszárdi klub az idei szezontól minden hazai találkozóra meghívja egy-egy közintézménynek a dolgozóit, az olaszok elleni Ek-mérkőzést a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai látogathatják térítésmentesen. Az erről szóló meghívót Szabó Noémi sportigazgató adta át dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornoknak.
A klubvezetés nagy ambíciókat fogalmazott meg: céljuk, hogy versenyképesek legyenek a hazai élcsapatokkal, az Európa-kupában pedig ne csak a csoportkörből jussanak tovább, hanem legalább egy körrel messzebb is meneteljenek. Tavaly a csoportkörben négy győzelemmel zártak – a belga bronzérmes Basket Namur Capitale és a portugál bajnok Benfica ellen sem hibáztak –, a veretlen Besiktas mögött másodikként jutottak tovább. Az egyenes kieséses szakaszban viszont a Sopron kettős győzelemmel búcsúztatta őket.
A GEAS számára győzelemmel indult a szezon (65–56 a Derthona Basket ellen az olasz szezonnyitón), s a Szekszárd ellen egyértelműen a győzelem az elfogadható eredmény, ha előrébb akarnak lépni a tavalyi nemzetközi szerepléshez képest. Ugyanakkor a KSC remek szezonkezdetet produkált, és hazai pályán szintén győzelemben gondolkodik, ha komolyan szeretnének esélyesek lenni a továbbjutásra. Így a városi sportcsarnokban szerdán 18 órától kifejezetten izgalmas, éles párharc várható.