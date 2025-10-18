október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szezonbeli első derbi következik

5 órája

A KSC tízéves hazai veretlensége a tét a Pécs elleni rangadón

Címkék#NKA Universtias Pécs#kosárlabda NB I#KSC Szekszárd

Veretlenek csatáját hozza vasárnap a Tarr KSC Szekszárd és az NKA Universtias Pécs szomszédvári rangadója a női NB I-es kosárlabda-bajnokságban.

Teol.hu

Egy KSC Szekszárd–Pécs mérkőzést mindig is kiemelt figyelem övezte, ami az elmúlt években hágott a tetőfokára, miután nyolc és fél évig a baranyai vármegyeszékhelyről érkezett Djokics Zseljko irányította a kék-fehéreket – az a vajdasági szakember, aki 2024 májusában visszatért Pécsre.

tarr ksc szekszárd nka universitas pécs nka pécs szomszédvári rangadó
A szezon első rangadója következik a KSC Szekszárdnak
Fotó: Kiss Albert

A KSC ebben az időszakban dominálta a szomszédvári rangadókat, mindössze két alapszakasz-mérkőzést veszített el. Hazai pályán még messzebb kell menni a szekszárdi vereségért, utoljára 2015. december 6-án veszített derbit a csapat – akkor Magyar Gergely gárdája 76–70-re kapott ki riválisától. Abból a csapatból Theodoreán Alexandra maradt hírmondónak, a kispadon pedig jelenleg egy másik Magyar, Magyar Bianka ül.

Mindkét csapat hibátlan még ebben a szezonban, a Tarr KSC a bajnokságban négy, az Európa-kupában két sikert aratott, míg az NKA Pécs itthon öt, a második számú nemzetközi kupasorozatban egy győzelemnél jár. A két kiváló szériából az egyik biztosan megszakad vasárnap Szekszárdon...

NB I, alapszakasz, 5. forduló
Október 19., vasárnap
18.00 Tarr KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs
Szekszárd, vezeti: Földházi, Makrai, Jankovics

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu