A KSC tízéves hazai veretlensége a tét a Pécs elleni rangadón

Egy KSC Szekszárd–Pécs mérkőzést mindig is kiemelt figyelem övezte, ami az elmúlt években hágott a tetőfokára, miután nyolc és fél évig a baranyai vármegyeszékhelyről érkezett Djokics Zseljko irányította a kék-fehéreket – az a vajdasági szakember, aki 2024 májusában visszatért Pécsre.

A szezon első rangadója következik a KSC Szekszárdnak

Fotó: Kiss Albert

A KSC ebben az időszakban dominálta a szomszédvári rangadókat, mindössze két alapszakasz-mérkőzést veszített el. Hazai pályán még messzebb kell menni a szekszárdi vereségért, utoljára 2015. december 6-án veszített derbit a csapat – akkor Magyar Gergely gárdája 76–70-re kapott ki riválisától. Abból a csapatból Theodoreán Alexandra maradt hírmondónak, a kispadon pedig jelenleg egy másik Magyar, Magyar Bianka ül.

Mindkét csapat hibátlan még ebben a szezonban, a Tarr KSC a bajnokságban négy, az Európa-kupában két sikert aratott, míg az NKA Pécs itthon öt, a második számú nemzetközi kupasorozatban egy győzelemnél jár. A két kiváló szériából az egyik biztosan megszakad vasárnap Szekszárdon...

NB I, alapszakasz, 5. forduló

Október 19., vasárnap

18.00 Tarr KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs

Szekszárd, vezeti: Földházi, Makrai, Jankovics