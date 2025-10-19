október 19., vasárnap

Gombostűt sem lehetett leejteni

2 órája

Ismét kosárláz volt Szekszárdon, telt ház előtt rendezték a szomszédvári rangadót (galéria)

Címkék#NKA Universitas Pécs#kosárlabda NB I/A#KSC Szekszárd

A két százszázalékos csapat szomszédvári rangadóján a Tarr KSC Szekszárd hazai pályán 78–67-re kikapott az NKA Universitas Pécstől a női NB I/A-s kosárlabda-bajnokság ötödik fordulójában.

Régen volt ilyen hangulat a városi sportcsarnokban. A vendégeket néhány tucat szurkoló kísérte el, akik a pécsi játékosok bemutatkozásánál megalapozták a mérkőzés hangulatát, amire az újjáéledés határán álló szekszárdi B-középnek is volt válasza. A nagybetűs rangadót a Tarr KSC kezdte idegesebben, öt perc elteltével csak Szücs Gréta kosara és blokkja szerepelt a mérleg pozitív tálkájában (2–10).

ksc szekszárd nka universitas pécs szomszédvári rangadó
Liza Karlen nagyot küzdött, de a KSC Szekszárd elveszítette veretlenségét
Fotó: Makovics Kornél

Kellett idő, hogy a mérkőzés ritmusát felvegye a Szekszárd és alkalmazkodjon a vendégek piócaszerzű védekezéséhez. Holcz Rebeka triplájával 17–17-nél volt ismét egál, de támadásban rengeteg volt a pontatlanság (tizenhárom perc alatt hat eladott labda), míg a palánk alatt Julia Reisingerová fizikai adottságaival nem bírtak a kék-fehérek. 

Másfél perc alatt kétszer kért időt Magyar Bianka, ami után Theodoreán Alexandra triplája úgy kellett, mint egy falat kenyér. Ezzel ismét tízen belülre került a KSC (27–36), a negyed utolsó percében mégis az addigi legnagyobb különbség alakult ki.

Ilyen volt a meccs – minden egyes labdáért pokoli harc folyt a parketten (Fotó: Makovics Kornel)

Nem indult jól a második félidő sem haza részről, Reisingerová büntetőivel húsz pont fölé kúszott a különbség (34–55). Ebben a helyzetben is jött a biztatás a szekszárdiaknak a lelátóról, Rodriguesék pedig nem adták fel, az utolsó pillanatig harcban voltak. Mínusz huszonhatról jöttek vissza  a találkozó végére igazi önmagát mutató Dombai Réka vezérletével a hazaiak, de többek között a tizenhat eladott labdával nem tudtak igazán pariban lenni a forduló előtt szintén százszázalékos Péccsel.

A szekszárdiaknak ezzel megszakadt a tíz éve tartó győzelmi sorozata a bajnokságban a szomszédvári riválissal szemben, ezzel a vereséggel pedig a szezonbeli hibátlan mérlegük is odalett. Azonban nincs idő a kesergésre, csütörtökön már az Európa-kupa csoportkörét szintén két győzelemmel kezdő belga Mechelen otthonába utaznak Liza Karlenék, vasárnap pedig a Győrbe látogatnak.

NB I/A, alapszakasz, 5. forduló
Tarr KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs 67–78 (17–19, 15–26, 9–20, 26–13)
Szekszárd, 1000 néző. V: Földházi, Makrai, Jankovics
Szekszárd: RODRIGUEZ 9, Dombai 15/9, Holcz 10/3, KARLEN 19/3, SZÜCS G. 7. Csere: Chmiel 2, Theodoreán 5/3, Ovner
Pécs: STUDER 10/6, DÚL P. 10/3, Török Á. 4, JOSEPOVITS 6, REISINGEROVÁ 21. Csere: Held 9/3, Olawuyi, Rátkai 2, Varga A. 10/6, Tóth O. 6
Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–8. 7. p.: 12–15. 9. p.: 17–17. 13. p.: 22–28. 16. p.: 24–36. 23. p.: 34–47. 27. p.: 34–55. 30. p.: 41–65. 33. p.: 46–67. 36. p.: 55–73. 

Női NB I: Tar KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs

Fotók: Makovics Kornél

 

