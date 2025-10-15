A román női kosárlabda zászlóshajója vár a KSC-re

A XXI. században a román női kosárlabda helyzete meglehetősen árnyalt képet mutat. Sokáig a régiós középmezőnyben helyezkedett el: néhány tradicionális klub rendszeresen megfordult a nemzetközi kupákban, de a pénzügyi háttér és az infrastruktúra hiánya miatt kevés projekt bizonyult tartósnak. A kétezres évek végére a bajnokság szerkezete is megingott, több patinás csapat eltűnt vagy amatőr szintre süllyedt.

Gereben Lívia 2016-tól hat éven át volt a KSC Szekszárd játékosa

Forrás: Sepsi-SIC

Mindez a lehető legrosszabb időzítéssel történt: éppen akkor, amikor megnyílt az út a nagyobb létszámú nemzetközi részvétel felé – klubszinten új bevételi forrásokat, játékosszinten pedig tapasztalatszerzési lehetőségeket kínálva. Ennek ellenére a román bajnokság egészének színvonala az utóbbi években inkább romló tendenciát mutat, részben azért, mert a mezőny egyre inkább egypólusúvá vált. Az ország legerősebb együttese, a Sepsi–SIC ugyan domináns pozícióba került, de nemzetközi szinten a korábbi lendület már kevésbé érzékelhető – az eredményei fokozatosan gyengültek.

A sepsiszentgyörgyi kosárlabda felemelkedése

A román női kosárlabda elitjébe a 2000-es évek második felében csatlakozott be a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Gimnázium csapata. A sikerek gyorsan jöttek: kupagyőzelem, bajnoki dobogós helyezések, ám az új évtized elején súlyos anyagi gondokkal kellett szembenéznie a klubnak. Az önkormányzati és szerepet vállaló vállalkozások jóvoltából új csapatot alapíthattak, mely új szintre emelkedett a 2010-es évek közepétől.

Az újjáalakuló Sepsinél nem következett be radikális átalakulás, az áttörés pedig nem váratott sokáig magára: a 2013–2014-es szezonban már kupadöntőt játszottak, egy évvel később pedig a bajnoki döntő mellett a kupát is magasba emelhették. Az első bajnoki cím 2016-ban érkezett, azóta pedig a csapat gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált Romániában – tíz év alatt nyolc bajnoki és nyolc kupagyőzelmet szerzett.

A nemzetközi megpróbáltatások

A sepsiszentgyörgyi együttes európai szereplése hűen tükrözi, miként nőtte ki magát a klub a román kosárlabda mezőnyéből. Az első próbálkozások – még Sepsi BC néven – inkább kísérletező jellegűek voltak: 2008 és 2010 között a csapat középszerű eredményekkel is eljutott a csoportkörből a kieséses szakaszba, de a nemzetközi rutin hiánya és a szerényebb keret miatt nem tudott továbblépni az első akadályon.