Európa-kupa

45 perce

A román női kosárlabda zászlóshajója vár a KSC-re

Címkék#Európa-kupa#Sepsi-SIC#KSC Szekszárd

Amikor a Tarr KSC Szekszárd az Európa-kupa csoportkörében a Sepsi-SIC csapatával találkozik, valójában nemcsak egy ellenféllel néz szembe, hanem a román női kosárlabda elmúlt évtizedének legmarkánsabb teljesítmény nyújtó együttesével is.

Ellenbruch Zsolt

A XXI. században a román női kosárlabda helyzete meglehetősen árnyalt képet mutat. Sokáig a régiós középmezőnyben helyezkedett el: néhány tradicionális klub rendszeresen megfordult a nemzetközi kupákban, de a pénzügyi háttér és az infrastruktúra hiánya miatt kevés projekt bizonyult tartósnak. A kétezres évek végére a bajnokság szerkezete is megingott, több patinás csapat eltűnt vagy amatőr szintre süllyedt.

sepsi-sic sepsiszentgyörgy gereben lívia tarr ksc szekszárd
Gereben Lívia 2016-tól hat éven át volt a KSC Szekszárd játékosa
Forrás: Sepsi-SIC

Mindez a lehető legrosszabb időzítéssel történt: éppen akkor, amikor megnyílt az út a nagyobb létszámú nemzetközi részvétel felé – klubszinten új bevételi forrásokat, játékosszinten pedig tapasztalatszerzési lehetőségeket kínálva. Ennek ellenére a román bajnokság egészének színvonala az utóbbi években inkább romló tendenciát mutat, részben azért, mert a mezőny egyre inkább egypólusúvá vált. Az ország legerősebb együttese, a Sepsi–SIC ugyan domináns pozícióba került, de nemzetközi szinten a korábbi lendület már kevésbé érzékelhető – az eredményei fokozatosan gyengültek.

A sepsiszentgyörgyi kosárlabda felemelkedése

A román női kosárlabda elitjébe a 2000-es évek második felében csatlakozott be a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Gimnázium csapata. A sikerek gyorsan jöttek: kupagyőzelem, bajnoki dobogós helyezések, ám az új évtized elején súlyos anyagi gondokkal kellett szembenéznie a klubnak. Az önkormányzati és szerepet vállaló vállalkozások jóvoltából új csapatot alapíthattak, mely új szintre emelkedett a 2010-es évek közepétől.

Az újjáalakuló Sepsinél nem következett be radikális átalakulás, az áttörés pedig nem váratott sokáig magára: a 2013–2014-es szezonban már kupadöntőt játszottak, egy évvel később pedig a bajnoki döntő mellett a kupát is magasba emelhették. Az első bajnoki cím 2016-ban érkezett, azóta pedig a csapat gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált Romániában – tíz év alatt nyolc bajnoki és nyolc kupagyőzelmet szerzett.

A nemzetközi megpróbáltatások

A sepsiszentgyörgyi együttes európai szereplése hűen tükrözi, miként nőtte ki magát a klub a román kosárlabda mezőnyéből. Az első próbálkozások – még Sepsi BC néven – inkább kísérletező jellegűek voltak: 2008 és 2010 között a csapat középszerű eredményekkel is eljutott a csoportkörből a kieséses szakaszba, de a nemzetközi rutin hiánya és a szerényebb keret miatt nem tudott továbblépni az első akadályon.

A 2010-es évek második felében, a bajnoki dominancia időszakában új lendületet kapott a nemzetközi szereplés is. Eleinte még a lebonyolítás segítette tovább a háromszékieket, ám 2020 és 2023 között több kiemelkedő eredményt is elértek. Ekkortájt a klub fokozatosan stabilizálta helyét a kontinens második számú sorozatában, az Európa-kupában, ami kézzel fogható bizonyítéka volt annak, hogy felzárkóztak az európai középcsapatokhoz, és immár reálisan álmodhattak nagyobbról is.

A 2023–2024-es Euroliga-szereplés azonban túlságosan nagy ugrásnak bizonyult, ám tapasztalatszerzés szempontjából kulcsfontosságú volt: a Sepsi játékosai és edzői testközelből láthatták, mekkora a különbség az európai elit és a régió bajnokcsapatai között. Az a pofon ugyanakkor pénzügyileg is megviselte a klubot, amely azóta új irányt vett – ennek idei nyara is ékes példája.

Újratervezés és új lendület

A Sepsi–SIC az elmúlt idényben visszahódította a bajnoki címet, viszont a nemzetközi porondon folytatódott a gyengélkedés. A financiális lehetőségek és a szigorított román szabályozás – miszerint a bajnokikon legalább két hazai játékosnak pályán kell lennie – miatt a klubnak nem is annyira a keret megerősítésére, mint inkább a körülményekhez való alkalmazkodásra kellett összpontosítania. Ennek jegyében a nyáron jelentősen átalakult a játékosállomány, miközben a szakmai stáb is megújult.

Több kulcsember távozott – köztük Ciera Johnson, Taya Robinson és a legmegbízhatóbb román játékos, Carla Popescu –, ugyanakkor Mérész Beatrix és az ex-szekszárdi Gereben Lívia maradt, akikre az új idényben még nagyobb szerep hárul. Az érkezők között az amerikai LaDazhia Williams és Domonique Davis, valamint a 2020-2021-es szezonban szintén Szekszárdon játszó Szabó Fanni neve emelhető ki.

Domonique Davis (labdával) az előző idényben a Vasast erősítette
Forrás: Sepsi-SIC

A Zoran Mikes 2013 novembere óta ül a kispadon, igazi sikeredzőként tekinthetünk rá: taktikai és szervezési képességei különösen a csapatépítésben és a nemzetközi versenyeztetésben emelik ki. A biztos védekezés, a saját festék lezárása – különösen a lepattanók terén – alapelvnek számít, de a kevés labdaeladás és a kreatív játékosok szabadságának megteremtése is jellemző volt az előző idényben.

A megújult Sepsi célja világos: versenyképes maradni nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi porondon is. Hogy ebből mennyi valósítható meg az új szezonban, az egyelőre kérdéses – az Euroliga-selejtezőben a Galatasaray könnyedén lépett át a háromszékieken, majd az Európa-kupa csoportkörében a belga Mechelen otthonában is súlyos vereséget szenvedtek (91–55). A román bajnokságban az első fordulós szabadnapot követően múlt vasárnap győzelemmel rajtoltak a CSM Targoviste ellen (63–43). Mindezek ellenére a KSC esélyesként várhatja a mai összecsapást – már csak az eddigi formája alapján is –, ugyanakkor a sérülések miatt akadnak bizonytalansági tényezők a szekszárdi oldalon is.

Európa-kupa, csoportkör, 2. forduló
Sepsi-SIC (romániai)–Tarr KSC Szekszárd
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati sportcsarnok, szerda, 18 óra

 

