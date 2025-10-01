Osztálykülönbség volt: kilencvenkilencig jutott a KSC Szekszárd (képgalériával)

Nagy elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe a Tarr KSC, amely 11–0-val kezdett, ehhez pedig nem tudott felnőni a Pest vármegyei rivális. Az első pontjukat öt perc tizenhét másodperc után Tenyér Zsófia dobta és, hogy mekkora különbség volt a két csapat között, jól mutatja, hogy Horváth Richárd hét perc alatt már a második időkérését kérte ki.

A Tarr KSC Szekszárd padlóra küldte a Szigetszentmiklóst

Fotó: Makovics Kornél

„Kezdjünk mindent elölről!” – jött a lelátóról a szurkolói utasítás, talán utalva arra, hogy a csehek elleni találkozón is volt egy hullámvölgye a Szekszárdnak, amely a Csata otthonában egy kiélezett mérkőzésen húzta be a győzelmet jelentő W-t. Ezúttal viszont nem volt miért izgulni, húsz perc után már hatvanegy egységnél jártak a kék-fehérek. Az egyetlen meglepetést az okozta, hogy a hazaiak nem érték el a száz pontot – megakadtak kilencvenkilencnél.

A Szekszárdnak sűrű az októberi menetrendje, hiszen további nyolc meccs vár még rá a hónapban. Legközelebb szombaton Cegléden vendégszerepelnek Theodoreán Alexandráék, akik jövő szerdán az olasz GEAS ellen hazai pályán kezdik meg az Európa-kupa csoportkörét.