Dobóedzést tartottak Dombaiék

1 órája

Osztálykülönbség volt: kilencvenkilencig jutott a KSC Szekszárd (képgalériával)

Címkék#BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós#kosárlabda NB I/A#KSC Szekszárd

Egy félidő alatt hatvanegy pontot dobott, végül 99–46-ra legyőzte a szigetszentmiklósiakat a Tarr KSC Szekszárd a női NB I/A-s kosárlabda-bajnokság második fordulójában.

Berg Sándor

Nagy elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe a Tarr KSC, amely 11–0-val kezdett, ehhez pedig nem tudott felnőni a Pest vármegyei rivális. Az első pontjukat öt perc tizenhét másodperc után Tenyér Zsófia dobta és, hogy mekkora különbség volt a két csapat között, jól mutatja, hogy Horváth Richárd hét perc alatt már a második időkérését kérte ki.

tarr ksc szekszárd bkg-prima szigetszentmiklós
A Tarr KSC Szekszárd padlóra küldte a Szigetszentmiklóst
Fotó: Makovics Kornél

„Kezdjünk mindent elölről!” – jött a lelátóról a szurkolói utasítás, talán utalva arra, hogy a csehek elleni találkozón is volt egy hullámvölgye a Szekszárdnak, amely a Csata otthonában egy kiélezett mérkőzésen húzta be a győzelmet jelentő W-t. Ezúttal viszont nem volt miért izgulni, húsz perc után már hatvanegy egységnél jártak a kék-fehérek. Az egyetlen meglepetést az okozta, hogy a hazaiak nem érték el a száz pontot – megakadtak kilencvenkilencnél.

A Szekszárdnak sűrű az októberi menetrendje, hiszen további nyolc meccs vár még rá a hónapban. Legközelebb szombaton Cegléden vendégszerepelnek Theodoreán Alexandráék, akik jövő szerdán az olasz GEAS ellen hazai pályán kezdik meg az Európa-kupa csoportkörét.

Tarr KSC szekszárd – BKG-Prima Szigetszentmiklós női NB I/A kosárlabda mérkőzés

Fotók: Makovics Kornél

NB I/A, alapszakasz, 2. forduló
Tarr KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 99–46 (27–12, 34–7, 19–14, 19–13)
Szekszárd, 600 néző. V: Kapitány, Kapusi, Nagy B.
Szekszárd: RODRIGUES 12/6, DOMBAI 23/9, THEODOREÁN, KARLEN 19/3, Szücs G. 2. Csere: GAKDENG 13, HOLCZ 21/9, Hencsik, Ovner 9/3. Edző: Magyar Bianka
Szigetszentmiklós: Hévizi, Tenyér 8, BISZAK 13/9, Thurman 4, Sakeviciute 6. Csere: Vincze N., Kiss L., Szeitl 7/3, Duka 2, Zsámár 3/3, Csoma 3. Edző: Horváth Richárd
Az eredmény alakulása. 3. perc: 11–0. 7. p.: 19–2. 12. p.: 35–15. 15. p.: 47–17. 18. p.: 57–19. 21. p.: 63–21. 26. p.: 76–26. 30. p.: 80–33. 35. p.: 91–39. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
