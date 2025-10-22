október 22., szerda

Semleges helyszínen a derbi

Pont került a csarnokügy végére, Pakson játszik a KSC Szekszárd!

Címkék#Tarr KSC Szekszárd#csarnokügy#UNI Győr

A paksi ASE Sportcsarnokban rendezik meg október 26-án, vasárnap 17 órakor a Tarr KSC Szekszárd és az UNI Győr bajnoki mérkőzést.

Teol.hu

A női NB I/A-as kosárlabda-bajnokság sorsolásakor az október 25-re kiírt UNI Győr–Tarr KSC Szekszárd bajnoki mérkőzést egy nappal később, október 26-án 17 órakor rendezik meg Pakson, az ASE Sportcsarnokban. A végleges döntést hosszú egyeztetések előzték meg, ugyanis a kék-fehérek október 23-án késő este a belga Mechelen otthonában játszanak Európa-kupa mérkőzést, a győri találkozó eredeti időpontjáig pedig nem telik el a kötelező negyvennyolc óra.

tarr ksc szekszárd uni győr ase sportcsarnok
A paksi ASE Sportcsarnok ad otthont a Tarr KSC Szekszárd és az UNI Győr bajnokijának
Fotó: Molnár Gyula

A győri és a szekszárdi sportcsarnok ugyanakkor a vasárnapi napon foglalt lesz, ezért semleges helyszínt kellett találni a bajnoki mérkőzés lebonyolítására. Így esett a választás a Gesztenyés úti sportcsarnokra, ahol a győriek maradtak a pályaválasztók, ennek értelmében a január 24-re kiírt visszavágót Szekszárdon rendezik majd. A vasárnapi összecsapást mindkét klub szurkolói ingyenesen tekinthetik meg.

A nyáron jelentős állománycserén átesett Győr két győzelemmel és három vereséggel jelenleg a hatodik helyen állt az NB I tabelláján, míg a Szekszárd négy győzelemmel és egy vereséggel az ötödik.

NB I, alapszakasz, 6. forduló
17.00 UNI Győr–Tarr KSC Szekszárd
Paks, ASE Sportcsarnok

 

 

