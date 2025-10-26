Pakson is otthon volt a KSC Szekszárd! (galéria)

Történelmi mérkőzés szem- és fültanúi lehettek azok, akik ott voltak vasárnap az ASE Sportcsarnokban, korábban ugyanis még nem játszott Pakson mérkőzést a szekszárdi női csapat. Nézőkből pedig nem volt hiány, a helyi szimpatizánsok mellett sok KSC-szurkoló kelt útnak a nem olyan távoli atomvárosba, hogy a helyszínen buzdítsa kedvenceit. A szurkolás ráfért Magyar Bianka együttesére, amely a kiváló szezonrajt után a Pécstől és a belga Mechelentől is vereséget szenvedett, elveszítve hibátlan mérlegét az NB I-ben és az Európa-kupában.

Theodoreán Alexandra dupla-duplával segítette a KSC Szekszárdot a sikerhez

Fotó: Molnár Gyula

Holcz Rebeka és Szücs Gréta kosaraival a KSC kezdett jobban, de Zsebe-Weninger pontjaival 14–14-nél utolérte ellenfelét a pályaválasztó. A második játékrészt négy és félperces pontcsenddel kezdte a Győr, később 39–21-re léptek el a kék-fehérek, ezt faragták le a nagyszünetig ötre a kisalföldiek. A szlovén Mojca Jelenc hat pontjával kezdődött a harmadik negyed, amivel hosszú idő után vezetett ismét a vendéglátó (42–41). A folytatásban elképesztő adok-kapokba csapott át a mérkőzés, ha ez egy hírverő barátságos találkozó lett volna, Pakson sokan megszerették volna a sportágat. A záró felvonás elején Dombai Réka duplájával már nyolc ponttal is meglépett a KSC, ám a győrieknek erre is volt válaszuk (65–65).