1 órája
Pakson is otthon volt a KSC Szekszárd! (galéria)
Semleges helyszínen, Pakson győzte le a pályaválasztó UNI Győr együttesét a Tarr KSC Szekszárd a női NB I/A alapszakaszának hatodik fordulójában.
Történelmi mérkőzés szem- és fültanúi lehettek azok, akik ott voltak vasárnap az ASE Sportcsarnokban, korábban ugyanis még nem játszott Pakson mérkőzést a szekszárdi női csapat. Nézőkből pedig nem volt hiány, a helyi szimpatizánsok mellett sok KSC-szurkoló kelt útnak a nem olyan távoli atomvárosba, hogy a helyszínen buzdítsa kedvenceit. A szurkolás ráfért Magyar Bianka együttesére, amely a kiváló szezonrajt után a Pécstől és a belga Mechelentől is vereséget szenvedett, elveszítve hibátlan mérlegét az NB I-ben és az Európa-kupában.
Holcz Rebeka és Szücs Gréta kosaraival a KSC kezdett jobban, de Zsebe-Weninger pontjaival 14–14-nél utolérte ellenfelét a pályaválasztó. A második játékrészt négy és félperces pontcsenddel kezdte a Győr, később 39–21-re léptek el a kék-fehérek, ezt faragták le a nagyszünetig ötre a kisalföldiek. A szlovén Mojca Jelenc hat pontjával kezdődött a harmadik negyed, amivel hosszú idő után vezetett ismét a vendéglátó (42–41). A folytatásban elképesztő adok-kapokba csapott át a mérkőzés, ha ez egy hírverő barátságos találkozó lett volna, Pakson sokan megszerették volna a sportágat. A záró felvonás elején Dombai Réka duplájával már nyolc ponttal is meglépett a KSC, ám a győrieknek erre is volt válaszuk (65–65).
Pont került a csarnokügy végére, Pakson játszik a KSC Szekszárd!
Az idegek csatáját végül a Szekszárd bírta jobban, ezzel sikerült kilábalni abból a kisebb gödörből, amibe az elmúlt napokba került. Magyar Bianka együttese szerdán az olasz GEAS vendége lesz az Európa-kupa csoportkörének negyedik fordulójában, majd szombaton a Sopront fogadja a bajnokságban.
Csapatként nyert a KSC Szekszárd
– Nem tudom, honnan van ennyi erejük a lányoknak, hiszen öt-hat játékossal csináljuk végig ezt a feszített tempót. Szívüket-lelküket kitették a pályára, és ha nem is a legszebb játék volt ez, a legfontosabb, hogy megszereztük a győzelmet. Ez is volt az elsődleges célunk, hogy visszatérjünk a győztes útra, valamint, hogy sok assziszttal játsszunk. Ebből huszonkettő jött össze, valamint hatan is legalább tíz pontot dobtak, ami azt mutatja, hogy csapatként nyertünk. Bízom benne, hogy néhány új paksi szurkolót is szereztünk ezen az estén – értékelte a találkozót Magyar Bianka, a szekszárdiak vezetőedzője.
NB I/A, alapszakasz, 6. forduló
UNI Győr–Tarr KSC Szekszárd 77–86 (17–24, 19–17, 21–22, 20–23)
Paks, 800 néző. V.: Cziffra, Győrffy, Kovács N.
Győr: ZSEBE-WENINGER 16, DUBEI 30/21, Rozmán 8/6, Ács L., Tulonen. Csere: JELENC 16/3, Gálos 3/3, Selcová 2, Baffy, Lép 2. Edző: Fűzy-Antolovics Adél
Szekszárd: RODRIGUES 17/6, Dombai 10/6, HOLCZ 14/6, KARLEN 22, Szücs G. 10/6. Csere: THEODOREÁN 13/9, Ovner, Nyári, Hencsik. Edző: Magyar Bianka
Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–12. 6. p.: 12–13. 8. p.: 17–16. 12. p.: 17–28. 16. p.: 21–39. 18. p.: 29–39. 22. p.: 42–41. 27. p.: 51–54. 30. p.: 57–63. 33. p.: 65–65. 37. p.: 68–78.
UNI Győr–TARR KSC Szekszárd női NB1 A kosárlabda mérkőzésFotók: Molnár Gyula