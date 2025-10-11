október 11., szombat

Hétből hétnél jár a Tarr KSC

51 perce

Az elején megérezte centere hiányát, de őrzi veretlenségét a Szekszárd (galéria)

Címkék#kosárlabda NB I/A#vasas akadémia#KSC Szekszárd

A Tarr KSC Szekszárd hazai pályán 91–69-re legyőzte a Vasas Akadémiát a női NB I/A-s kosárlabda-bajnokság alapszakaszában.

Az olasz GEAS elleni Európa-kupa mérkőzésen térdsérülést szenvedett Maria Gakdengre néhány hét pihenő vár, így rá nem számíthatott a napokban születésnapját ünneplő Magyar Bianka, míg a vendégeknél letöltötte eltiltását Kiss Angelika, így a válogatott center ugorhatott fel a labdáért a kezdősípszónál. A csapatkapitány Molnár-Budácsik Dorottya nélkül is magasságbeli fölényben volt a Vasas, amit próbált is kihasználni, amivel szoros mérkőzésre tudta kényszeríteni vendéglátóját.

tarr ksc szekszárd vasas akadémia szücs gréta nb i/a
Szücs Gréta 16 ponttal járult hozzá a KSC Szekszárd sikeréhez
Fotó: Kiss Albert

Az első negyedben a pasarétiek léptek el nyolc ponttal, majd többek között a keményedő védekezésével és labdaszerzéseivel 14–0-s sorozattal fordítani tudott a Tarr KSC (27–21). Ebből az előnyéből egyet tudott megtartania a nagyszünetre, s miután a harmadik felvonás első hét szekszárdi kosárból öt tripla volt, gyorsan tíz pont fölé ment a differencia (57–46). Ez pedig döntő fordulatnak bizonyult, Dombai Rékáék szezonbeli hetedik tétmérkőzésüket is megnyerték.

– Maria hiányát kihasználta a Vasas, lelassította a játékunkat és sok eladott labdára kényszerített minket. A második félidőben már domináltunk, az utolsó negyedben tudtuk azt mutatni magunkból, amit szeretnénk játszani a szezonban. Tetszett, hogy reagálni tudtunk a kialakult helyzetekre, ismét csapatként játszottunk, amit a huszonhárom assziszt is mutat – értékelte a találkozót Magyar Bianka.

NB I/A, alapszakasz, 4. forduló
Tarr KSC Szekszárd–Vasas Akadémia 91–69 (22–21, 16–16, 29–23, 24–9)
Szekszárd, 800 néző. V: Györfy, Gruber, Téczely
Szekszárd: Rodrigues 8/3, DOMBAI 22/18, Holcz 8, KARLEN 22, SZÜCS G. 16/6. Csere: THEODOREÁN 11/9, Nyári, Ovner 4. Edző: Magyar Bianka
Vasas: Mayr 3/3, SZERENCSÉS 21/3, Szirony 2, JÁHNI 18/3, Kiss A. 9/3. Csere: Madár E. 15, Gyöngyösi 1, Szoboszlai, Kárpáthegyi, Kendelényi. Edző: Nenad Markovics
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–9. 8. p.: 13–21. 9. p.: 22–21. 13. p.: 27–23. 16. p.: 29–29. 21. p.: 43–40. 25. p.: 57–46. 28. p.: 60–52. 32. p.: 71–60. 36. p.: 80–69.

Női NB I/A: Tarr KSC Szekszárd–Vasas Akadémia

Fotók: Kiss Albert

 

