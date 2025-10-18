Átadtuk a vármegyei élvonal különdíjait (galéria)

Hagyományát követve a Teol.hu és a Tolnai Népújság a 2024/2025-ös bajnoki szezonban is hétről-hétre kihirdette a hírportál tudósítóinak beszámolói alapján az aktuális forduló legjobb tizenegyét. A vármegyei I. osztály idényében a legtöbb válogatottsággal Sásdi Bence, a Bonyhád-Börzsöny SE akkori, a Bonyhád VLC jelenlegi játékosa büszkélkedhetett, így ő lett a tavaszi szezon szakmai díjasa. A labdarúgónak az MLSZ Tolna Vármegyei Igazgatósága részéről Sebestyén Ágoston adta át a szövetség által felajánlott különdíjat.

Hanol Milán (balról), Sebestyén Ágoston, Berg Sándor és Sásdi Bence

Fotó: Kiss Albert

A Teol.hu és a Tolnai Népújság olvasói megszavazták a tavasz közönségdíjasát is. A vármegyei I. osztályban a legtöbb szavazat Hanol Milánra, a Bölcskei SE labdarúgójára érkezett, kiérdemelve ezzel az díjat. A sportoló Berg Sándor sportújságírótól vehette át ajándékcsomagját.

A vármegyei II. osztály közönségdíjasa Bodó József lett, aki az elismerést még a Nagymányoki SE játékosaként érdemelte ki. A rutinos támadó az új szezont már a Bonyhád VLC-ben kezdte meg, távollétévében az ajándékcsomagot Apaczeller Ervin technikai vezető vette át.