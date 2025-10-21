Tizenkilenc perc alatt három 11-est fújt be a Házasodna a gazda Sanyija

Kétség kívül Lengyel Sándor hazánk egyik legismertebb játékvezetője. A Házasodna a gazda című párkeresőben kedvelte meg az ország a csupaszív, őszinte fiatalembert, aki Vivien gazdasszony kegyeiért szállt ringbe. Kétség kívül az egyik legszórakoztatóbb figurája volt a műsornak, amelyben nem hazudtolta meg önmagát, az egyik részben piros lapot mutatott fel riválisainak – mintha futballmeccsen lett volna.

Lengyel Sándor három tizenegyest ítélt meg a kakasdiaknak – mindháromból gól is született

A hétvégi Kakasd–Nagymányok meccsen ismét rá irányult a figyelem. Tizenkilenc perc alatt három tizenegyest fújt be a hazaiaknak, amelyeket Kósa Edmond kivétel nélkül gólra is váltott. A csatár aztán újabb két gólt szerzett, így végül mesterötössel zárt – erről is nyilatkozott hírportálunknak.

Lengyel Sándor pályafutásában kuriózum a meccs

Természetesen felhívtuk Lengyel Sándort, aki elsőre elhárította a nyilatkozatot, majd elárulta, hogy korábban már akadt olyan meccse, amelyen három tizenegyest ítélt egy csapatnak, de azt nem tizenkilenc perc alatt. Ez a mostani meccs így kuriózumnak számít játékvezetői pályafutásában.

Lengyel Sándorra a Házasodna a gazda című műsorban nem talált rá a szerelem, s azóta sem lelte meg az igazit. Mind mondja, nem is keresi már, ha jönni kell neki, akkor úgyis jönni fog. Mi csak annyit teszünk hozzá: az is lehet, hogy egy újabb reality-ben fog ez megtörténni?

„Megkerestek egy másik műsor készítői, ezt elárulhatom, de többet egyelőre nem szeretnék mondani...” – mondta a Teol.hu-nak, hozzátéve, hogy a Házasodna a gazda nemrég befejeződött szériáját is figyelemmel követte, mert mint hangsúlyozta, érdekes élethelyzeteket hoz a forgatás, amelyekből sokat lehet tanulni.