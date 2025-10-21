október 21., kedd

Orsolya névnap

17°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem keresi az igazit

1 órája

Tizenkilenc perc alatt három 11-est fújt be a Házasodna a gazda Sanyija

Címkék#házasodna a gazda#vármegyei foci#megyei I. osztályú focibajnokság#Lengyel Sándor#Megyei I. osztály

Nem semmi meccs volt a hétvégén Kakasdon. A hazaiak úgy nyertek 6–1-re a mányokiak ellen, hogy Lengyel Sándor három 11-est is befújt. Mindegyikből gól lett.

Rónai Gábor

Kétség kívül Lengyel Sándor hazánk egyik legismertebb játékvezetője. A Házasodna a gazda című párkeresőben kedvelte meg az ország a csupaszív, őszinte fiatalembert, aki Vivien gazdasszony kegyeiért szállt ringbe. Kétség kívül az egyik legszórakoztatóbb figurája volt a műsornak, amelyben nem hazudtolta meg önmagát, az egyik részben piros lapot mutatott fel riválisainak – mintha futballmeccsen lett volna.

Lengyel Sándor, Házasodna a gazda
Lengyel Sándor három tizenegyest ítélt meg a kakasdiaknak – mindháromból gól is született

A hétvégi Kakasd–Nagymányok meccsen ismét rá irányult a figyelem. Tizenkilenc perc alatt három tizenegyest fújt be a hazaiaknak, amelyeket Kósa Edmond kivétel nélkül gólra is váltott. A csatár aztán újabb két gólt szerzett, így végül mesterötössel zárt – erről is nyilatkozott hírportálunknak. 

Lengyel Sándor pályafutásában kuriózum a meccs

Természetesen felhívtuk Lengyel Sándort, aki elsőre elhárította a nyilatkozatot, majd elárulta, hogy korábban már akadt olyan meccse, amelyen három tizenegyest ítélt egy csapatnak, de azt nem tizenkilenc perc alatt. Ez a mostani meccs így kuriózumnak számít játékvezetői pályafutásában. 

Lengyel Sándorra a Házasodna a gazda című műsorban nem talált rá a szerelem, s azóta sem lelte meg az igazit. Mind mondja, nem is keresi már, ha jönni kell neki, akkor úgyis jönni fog. Mi csak annyit teszünk hozzá: az is lehet, hogy egy újabb reality-ben fog ez megtörténni? 

„Megkerestek egy másik műsor készítői, ezt elárulhatom, de többet egyelőre nem szeretnék mondani...” – mondta a Teol.hu-nak, hozzátéve, hogy a Házasodna a gazda nemrég befejeződött szériáját is figyelemmel követte, mert mint hangsúlyozta, érdekes élethelyzeteket hoz a forgatás, amelyekből sokat lehet tanulni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu