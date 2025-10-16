A D-csoportban rendezett összecsapáson a sepsiszentgyörgyiek – akik Gereben Lívia, Mérész Beatrix és Szabó Fanni személyében három magyar légióssal álltak ki – csak az első 15 percben tartották a lépést.

Magyar Bianka szerint igazi csapatmunka volt a fölényes győzelem

Fotó: Kiss Albert

„Igazi csapatgyőzelem volt, a védekezés hozta meg nekünk a sikert – mondta Magyar Bianka. – Alaposan felkészültünk a Sepsi játékából és alacsony pontszámon tudtuk tartani hazai pályáján, ez volt a kulcs. Támadásban nagyon tetszett a dobáskiválasztásunk, sok passzal játszottunk, majdnem dupla annyi asszisztunk volt, mint ellenfelünknek. Lehet, hogy sokszor az üres dobások is kimaradtak, de szépen járattuk a labdát. Mindenki jól teszi a dolgát a stábban is, remekül együtt tudunk dolgozni, élmény ezt a csapatot vezetni.