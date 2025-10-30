Hiába a búcsú, van mire építeni a majosi edző szerint – videó

Büszke a játékosaira, mert pariban voltak NB II-es riválisukkal, ugyanakkor csalódott is Varga Balázs, mert négy nagy helyzetük is adódott, mégis egy peches góllal alulmaradtak a Videoton FC Fehérvár ellen. A majosiak vezetőedzője hozzátette, szerinte a hosszabbításra rászolgáltak volna, mert játékban nem tudta felülmúlni őket a vendéglátó. Portálunk kamerája előtt azt is elmondta, ebből a találkozóból mit lehet továbbvinni a bajnokságra.

Varga Balázs elégedett volt csapatával

Fotó: Máté Réka

Kritikusan értékelt a fehérváriak edzője

Boér Gábor elmondta, a továbbjutáson túl másnak nem tud örülni, mert egy nehéz és rossz mérkőzést játszottak, amin labdarúgóira ráerőltette játékát a hazai csapat. A Majostól azt kapta, amit várt, de több gyenge teljesítmény volt a csapatában.

Mol Magyar Kupa, főtábla, 4. forduló

Planet Home Majosi SE–Videoton FC Fehérvár 0–1 (0–0)

Bonyhád-Majos, 700 néző, v.: Fehérvári (Pavlovics, Csákó)

Gólszerző: Bobál G. (52.)