Mol Magyar Kupa

1 órája

A kupában vághat vissza a Diósgyőrnek a Paksi FC csapata

Címkék#labdarúgás#Paksi FC#nyolcaddöntő#MOL Magyar Kupa

A címvédő Paksi FC a DVTK együttesével csap össze a labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében.

Teol.hu

Az M4 Sport stúdiójában csütörtök este sorsolták ki az ötödik forduló párosításait. 

A Mol Magyar Kupa címvédője a Paksi FC csapata
Fotó: Molnár Gyula

Mol Magyar Kupa, a nyolcaddöntő párosítása

Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III), ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II), FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC, Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II), Paksi FC–Diósgyőri VTK, MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II), Zalaegerszegi TE–Vasas FC (NB II), Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 




 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
