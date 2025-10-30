Mol Magyar Kupa
1 órája
A kupában vághat vissza a Diósgyőrnek a Paksi FC csapata
A címvédő Paksi FC a DVTK együttesével csap össze a labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében.
Az M4 Sport stúdiójában csütörtök este sorsolták ki az ötödik forduló párosításait.
Mol Magyar Kupa, a nyolcaddöntő párosítása
Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III), ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II), FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC, Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II), Paksi FC–Diósgyőri VTK, MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II), Zalaegerszegi TE–Vasas FC (NB II), Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre