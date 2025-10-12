Fájó vereség Dunaújvárosban, folytatódott a Majos rossz sorozata

Két nyeretlen bajnokival a háta mögött utazott az egyetlen veretlen csapathoz a Majosi SE, amely az első félidő végén két perc alatt került kétgólos hátrányba. Varga Balázs csapata a szünet után mindent megtett a pontszerzés reményében, ez azonban elmaradt. A völgységiek maradtak a hetedik helyen a tabellán, a dunaújvárosiak pedig pontszámban beérték a harmadik helyezett Kaposvárt.

Pont nélkül távozott Dunaújvárosból a Majosi SE

Fotó: Máté Réka (archív)

NB III, Dél-Nyugat, 11. forduló

Dunaújváros FC–Planet Home Majosi SE 2–0 (2–0)

Dunaújváros, v.: Fehérvári P. (Balogh B., Bán K.)

Majos: Vukman – Hatvani (Stampfel, 82.), Dávid Z., Sági M. – Kása, Pál A. (Szabó D., 66.), Ángyán (Csepregi, 66.), Kajári (Fekete M., a szünetben), Gellér – Keresztes Z., Tóth M. (Marosi, 76.). Edző: Varga Balázs

Gólszerző: Gránicz (39.), Tóth Á. (40.)