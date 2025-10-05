Kétgólos előnyt szórakozott el otthon a Majos a Pécsi MFC ellen (képgalériával)

A bajnoki tabella hatodik helyezettje látogatott a hetedik pozícióban álló Majosi SE csapatához. A három exszekszárdi labdarúgóval kiálló mecsekaljai együttes az előző fordulóban az éllovas Kaposvárt győzte le, így Vas László együttese önbizalommal telve várta az összecsapást a Völgységben.

A Majosi SE szélsője, Kása Benedek és Hegedűs Márk csatázik a labdáért

Fotó: Mate Reka

Mindkét csapat magasra tolta a védekezését, így óriási szabad területek voltak a pályán. A játékhelyzetekből adódó mélységet a csapatok ívelésekkel és a védelmek mögé belőtt labdákkal igyekeztek kihasználni. Mindkét kapu előtt voltak helyzetek, de egyik alakulat sem tudta kihasználni az adódó lehetőségeit. A kiegyenlített első félidőben a PMFC tizenegyes is hibázott.

A Majosi SE hat perc alatt lőtt két gólt

A szünet után az öltözőben maradt a Pécs, az 51. percben már 2–0-ra vezetett a hazai gárda. A meccs második harmadában uralta a játékot a Majos. A kiállítás után emberhátránya ellenére nyomott a Munkás, a Majos pedig direkt futballal alakított ki helyzeteket. A végén sírból hozta vissza az egy pontot a baranyai együttes, Berekali beíveléséből a csereként beálló Orbán Kolos révén egyenlítettek a piros-feketék.

NB III Délnyugati-csoport, 10. forduló

Planet Home Majosi SE–Pécsi MFC 2–1 (0–0). Majos, v.: Horváth P. (Perák, Berkes)

Majos: Vukman– Pál M. (Husvéth, a szünetben), Dávid Z., Sági– Kása (Kovács L., 79.), Gellér, Hatvani, Kajári– Ángyán (Stampfel, 85.)– Tóth M. (Marosi, 88.), Keresztes. Edző: Varga Balázs

Pécs: Helesfay– Beke (Galacs, 58.), Berekali, Ikonomou, Németh M.– Pintér D. (Bachesz, 74.), Jásper– Helesh (Bukovics, 58.), Horváth P., Hegedűs M.– Csörgő (Orbán, 58.). Vezetőedző: Vas László

Gólszerző: Kajári (46.), Dávid (51.), illetve Hegedűs M. (57.), Orbán (91.). Kiállítva: Ikonomou (PMFC, 70.).