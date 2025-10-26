október 26., vasárnap

NB III-as foci

51 perce

Csak annyit adtak ki magukból a majosiak, amennyi a biztos sikerhez kellett

Címkék#NB III-as foci#labdarúgás#Majosi SE

Az NB III-as focibajnokságban a tabella hátsó felébe tartozó csapat várt Varga Balázs edző együttesére. A Majosi SE könnyedén nyert, tartalékolva a Videoton elleni szerdai kupatalálkozóra.

Teol.hu

A Majosi SE a közelmúltban edzőt váltó csapat otthonában lépett pályára. 

A Majosi SE taktikusan és lendületesen futballozott a fővárosban
A Majosi SE taktikusan és lendületesen futballozott a fővárosban 
Fotó: Mate Reka foto

A hazai gárda irányítását október elején vette át Bücs Zsolt. Az egykor a Nyíregyháza, a Debreceni VSC, a Rába ETO, illetve a Vasas színeiben az NB I-ben 174 alkalommal pályára lépő, két alkalommal a válogatott címeres szerelését is magára öltő szakember a honi élvonalban másodedzőként megfordult a DVSC-nél, az MTK-nál, illetve a Mezőkövesdnél, míg vezetőedzőként többek között a III. Kerületet, a Dabast, a Sopront, és legutóbb a Dorogot dirigálta.

A Majosi SE szerdán a Videoton fogadja a Magyar Kupában

A fővárosi együttesben csereként lépett pályára Simon Attila, aki a Paksi FC korábbi csatára és NB I-es gólkirálya. A 42 éves játékos sem tudta azonban megakadályozni a majosiak fölényes sikerét. 
Az első percektől kezdve kezdeményezően lépett fel a Majos, amely korán megszerezte a vezetést. A második félidő első 15 percét alaposan megnyomta a vendégcsapat, amely szép gólokat szerezve eldöntötte a három pont sorsát a szervezetten, de mélyen védekező ellenfelével szemben.  

NB III Délnyugati-csoport, 13. forduló

Pénzügyőr SE–Planet Home Majosi SE 0–4 (0–1)
Budapest, Pasaréti úti sporttelep, v.: Erdélyi (Gergely, Sztányi)
Pénzügyőr: Steer– Vörös (Soós, 57.), Csoma-László (Simon A., 72.), Stoiacovici, Szabó L., Megyeri, Labát (Kokas, 57.), Szűcs D., Grabant (Molnár M., 72.), Tóth K., Porkoláb (Fekete). Edző: Bücs Zsolt
Majos: Vukman– Sági, Dávid Z., Szabó D. (Csepregi, 76.), Kajári (Fekete, 71.)– Hatvani, Husvéth– Ángyán (Ikladi, 60.), Tóth M., Keresztes (Pál M., 60.)– Marosi (Kovács L., a szünetben). Edző: Varga Balázs
Gólszerzők: Tóth M. (15., 52.), Keresztes (56.), Dávid (81.). Kiállítva: Kokas (Pénzügyőr, 77.). 

 

