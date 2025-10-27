október 27., hétfő

Mol Magyar Kupa

1 órája

Százezres városok és egy alig ezres település – a Majos újabb meglepetést okozna a kupában

A Mol Magyar Kupa országos táblájának negyedik fordulójában a Planet Home Majosi SE az NB II-es Videoton FC Fehérvár csapatát fogadja. Az állva maradt harminckét csapat közül a völgységiek a második legkevesebb lelket számláló település.

Berg Sándor

Az elmúlt évtizedekben több nagy csapat is megfordult kupamérkőzésen Tolna vármegyében: 2005-ben és 2015-ben a Budapest Honvéd megszenvedett Bonyhádon, a Szekszárd 2013-ban – kétezer-hétszáz néző előtt – a Ferencvárostól 10–0-ra, 2022-ben a Mezőkövesdtől 3–0-ra kapott ki, öt éve pedig Bátaszéken nyert 7–1-re az MTK Budapest. Az erős névsort a Majosi SE szerdán ebédidőben a Videoton FC Fehérvár ellen folytatja.

A Majosi SE tovább írná történelmét a Mol Magyar Kupában
Fotó: Máté Réka

Az egyik legkisebb település

A negyedik fordulóban huszonkét település és kilenc fővárosi kerület csapata érdekelt, előbbi kategóriában a két gárdát (DVSC, DEAC) is delegáló Debrecen a legnépesebb – a KSH 2022-es Népszámlálása szerint – a közel kétszázezer lakosával, míg utóbbiban Újbuda (Kelen SC) a 141 ezer ott élővel. Az összesített lista legalján a Győr-Moson-Sopron vármegyei Mezőörs található, ugyanakkor a község csapata – keretében a Paksi FC-ben is játszó Vayer Gáborral és Vári Barnabással – tavaly Amatőr Kupa döntőt játszott.

A példa tehát adott a Majosi SE előtt, amely a mezőörsieket követve a második legkisebb lélekszámú település (egészen pontosabban Bonyhád egyik városrésze). A völgységieknek nem adták ingyen a harminckettő közé jutást, az előző fordulóban a Komlót (3–1) és a Mohácsot (2–4) idegenben, az Amatőr Kupa címvédő Gödöllőt otthon győzték le (2–0).

Már történelmet írt a Majosi SE

A majosiak jól szerepelnek az NB III Dél-Nyugati csoportjában, a szezon feléhez közeledve a hetedik helyen állnak, hátrányuk három pont a már dobogós Kaposvárral szemben. Hazai pályán meccseiken esik átlagban a legtöbb gól (4,8), miközben a címvédő Iváncsát és a listavezető Ferencváros II-t is legyőzték, egyetlen vereségüket a Kaposvár ellen szenvedték el a nyáron tovább szépülő pályájukon.

Varga Balázs 2023 novemberében, még a Dunaföldvár edzőjeként, a Magyar Kupa ugyanezen szakaszában az NB I-es Nyíregyháza ellen dirigálta akkori csapatát és szenvedett végül 1–0-s vereséget. Az biztos, hogy a majosiak már azzal klubtörténelmet írtak, bejutottak a legjobb harminckét csapat közé, az pedig valóra vált álom lenne, ha Videotont is kiejtenék.

Mol Magyar Kupa, főtábla, 4. forduló
Október 29., szerda
12.30 Majosi SE–Videoton FC Fehérvár
Majos, v.: Fehérvári P. (Pavlovics, Csákó)

 

