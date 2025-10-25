október 25., szombat

NB III-as foci

1 órája

Az utolsó utáni szalmaszálba kapaszkodhat a Dombóvár

Címkék#Balatonlelle#Dombóvári FC#NB III-as foci

Hatpontos bajnoki vár a Dombóvári FC csapatára. Martinka Dániel edző bízik benne, hogy az elvégzett kemény edzésmunkának meglesz az eredménye.

Teol.hu

„Jól játszottunk a címvédő Nagykanizsa elleni bajnokin – mondta Martinka Dániel a Dombóvári FC edzője. – Úgy érzem mostanra összeállt a csapat, mondtam is a srácoknak az öltözőben, hogy végre megérkeztünk az NB III-as felnőtt bajnokságba. Megérdemelten vezettünk 45 perc után, egyenrangú ellenfelei voltunk az éllovasnak. Ikszes meccsnek tűnt az összecsapás, azonban a második játékrészben egy fegyelmezetlenség miatt emberhátrányba kerültünk, ami komoly hendikepet jelentett számunkra. Emellett a hazaiak vezető gólja és a meccset lezáró harmadik gól is vitatható körülmények között esett. Az elsőnél a csatár kézzel tette maga elé a labdát, az utolsó találat pedig lesről született.” 

Martinka Dániel (b) bízik benne, hogy a Dombóvár hétvégén megszerzi első győzelmét
Martinka Dániel (j) bízik benne, hogy a Dombóvár hétvégén megszerzi első győzelmét
Fotó: TEOL

Martinka Dániel: „Minden fogaskerék a helyére kerül”

A Balatonlelle ért el néhány meglepő eredményt a szezonban, győzni tudtak Pécsen, és megverték a menetelő Szekszárdot is. 
„Jól küzdöttünk, bízom benne, hogy a hét közben elvégzett alázatos edzésmunka az eredményekben is megmutatkozik majd – tette hozzá a fiatal szakvezető. – A hétvégi teljesítményünk erőt ad ahhoz, hogy a Balaton-parti gárda elleni bajnokit behúzzuk. Jól edzenek a fiúk, érezni a harci szellemet, nagyon nyerni akarnak a játékosok. A Balatonlelle elleni találkozó után Siófokra látogatunk, két olyan összecsapás következik, amit ha megnyerünk, előre léphetünk a tabellán. A betegek meggyógyultak, a sérült labdarúgóink már velünk edzenek, szép lassan minden fogaskerék a helyére kerül. Ha úgy alakul lesz lehetőségem arra, hogy minőségi cserékkel nyerjük vissza a lendületünket.” 
A Dombóvári FC–Balatonlelle SE bajnoki október 26-án vasárnap 13 órakor kezdődik az Ujvári Kálmán Sporttelepen. 

 

