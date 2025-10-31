Hazatérhet Oroszországból Máté Csaba? Válaszolt a szekszárdi tréner

Egy éve távozott az NB I-es Debreceni VSC kispadjáról Máté Csaba, aki azóta már az orosz élvonalban szereplő Ahmat Groznij edzői stábjának tagja. A csecsenföldi gárdához augusztusban Sztanyiszlav Csercseszov hívta, akivel így ismét együtt dolgozhat a ferencvárosi időszakuk után. Az új felállással a csapat a kiesőzónából a kilencedik helyig jött előre a tizenhat csapatos bajnokságban.

Máté Csaba jól érzi magát Oroszországban

Fotó: Török Attila

Rég elfeledett orosztudásomat elő kellett vennem, amikor a nyáron a klubhoz igazoltam. Igyekszem pótolni a hiányosságokat, a futballnyelvnek is utánajártam már. Hiába van spanyol és angol tolmács a csapat mellett, még a régebben itt futballozó afrikai játékosok is megtanultak oroszul

– nyilatkozta Máté Csaba az M1 aktuális csatornának, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

A beszélgetés során szóba került az NB I is, amelyről a szekszárdi születésű szakember elmondta, nem tartja valószínűnek, hogy a közeljövőben visszatérjen Magyarországra edzősködni.

Van olyan, amikor meccseket is meg tudok nézni az NB I-ből, de most legfőképp az orosz bajnokságra fókuszálok. Jól érzem magam itt, jelen pillanatban nem gondolom kérdésesnek, hogy bárhol felvetődjön az, hogy munkát vállaljak. Meglátjuk, mit hoz az élet

– zárta a beszélgetést Máté Csaba.