október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Európa-kupa

1 órája

A Kenguruk fölényes győzelmétől hangos a kosárlabda-közvélemény

Címkék#Európa-kupa#Mechelen#kosárlabda

Teol.hu

Bár előzetesen mindenki a milánói GEAS Sesto San Giovanni csapatát gondolta a Tarr KSC Szekszárd legnagyobb riválisának a kosárlabda Európa-kupa D-csoportjában, a második forduló után tisztult a kép. 

Kennedy Todd-Williams volt a belgák legjobbja
Kennedy Todd-Williams (b) volt a belgák legjobbja
Fotó: Fotó: TEOL

Miután a Kangoeroes Basket Mechelen az első körben odahaza 91–55-re lelépte a Sepsiszentgyörgyöt, szerdán este idegenben 72–54-re legyőzte az olasz gárdát. A meccs legjobbja a vendégek amerikai játékosa, Kennedy Todd-Williams volt, aki 18 ponttal és 12 lepattanóval kulcsszerepet játszott a sikerben. Mellette Javyn Nicholson 13 pont/9 lepattanó, Annie Kibedi 10 pont/7 lepattanó, valamint Natalie van den Adel 11 pont/3 assziszt is sokat tett azért, hogy a flamand alakulat ilyen simán nyerjen. 
A D-csoport állása két forduló után: 1. Mechelen 4 pont, 2. Tarr KSC Szekszárd 4, 3. GEAS 2, 4. Sepsi 2.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu