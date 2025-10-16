A Kenguruk fölényes győzelmétől hangos a kosárlabda-közvélemény

Bár előzetesen mindenki a milánói GEAS Sesto San Giovanni csapatát gondolta a Tarr KSC Szekszárd legnagyobb riválisának a kosárlabda Európa-kupa D-csoportjában, a második forduló után tisztult a kép.

Kennedy Todd-Williams (b) volt a belgák legjobbja

Fotó: Fotó: TEOL

Miután a Kangoeroes Basket Mechelen az első körben odahaza 91–55-re lelépte a Sepsiszentgyörgyöt, szerdán este idegenben 72–54-re legyőzte az olasz gárdát. A meccs legjobbja a vendégek amerikai játékosa, Kennedy Todd-Williams volt, aki 18 ponttal és 12 lepattanóval kulcsszerepet játszott a sikerben. Mellette Javyn Nicholson 13 pont/9 lepattanó, Annie Kibedi 10 pont/7 lepattanó, valamint Natalie van den Adel 11 pont/3 assziszt is sokat tett azért, hogy a flamand alakulat ilyen simán nyerjen.

A D-csoport állása két forduló után: 1. Mechelen 4 pont, 2. Tarr KSC Szekszárd 4, 3. GEAS 2, 4. Sepsi 2.