Rózsaszín Október

Stop mellrák! Csinos NB I-es focisták is csatlakoztak a mellrák elleni kampányhoz

A Szekszárd FC női focistái is csatlakoztak a Rózsaszín Október mozgalomhoz.

A mellrák világnapja minden évben október 1. Ez indítja el a Mellrák Elleni Küzdelem Hónapját (pink október), amelyhez számos figyelemfelhívó kampány és rendezvény kapcsolódik. 

A Szekszárd FC női futballistái is fontosak érezték, hogy csatlakozzanak a figyelemfelhívó kampányhoz
A mellrák nem ritka betegség, élete során minden 8-9-ik nőt érinthet. Az időben felismert és időben megkezdett kezelésű betegség nagyon jó eséllyel gyógyítható. Októberben – támogatva a társadalmi célt – több intézmény, civil szervezet csatlakozik a mozgalomhoz a figyelemfelhívás érdekében. 

A Szekszárd FC NB I-es női labdarúgócsapata is fontosnak érezte, hogy erősítse a mellrák elleni küzdelmet. Októberben a csapat nem csak a futballért játszik. A mellrák nők és családok millióit érinti világszerte, és női klubként fontosnak tartják, hogy hangot adjanak támogatásuknak és felhívják a figyelmet a prevencióra. A csapat közös videójában adja tovább az üzenetet: a korai felismerés életeket menthet. A nők együtt – a pályán és azon kívül – erősebbek. 

 

